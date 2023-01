Truccarsi prima del parto per apparire perfette sui social: il trend virale su TikTok L’ultimo trend che sta spopolando su TikTok? Quello di realizzare dei tutorial di “trucco da travaglio” poco prima del parto. L’obiettivo? Apparire perfette nelle prime foto social in compagnia del bebè.

A cura di Valeria Paglionico

Il parto è uno dei momenti più difficili ed emozionanti della vita di una donna e, tra paure, doglie e corse in ospedale, pensare alla propria estetica sembra essere fuori dalla realtà. Complice il fatto che le star, dalle Royals inglesi alle influencer famose, appaiono sempre impeccabili sui social a pochi minuti dalla nascita del bebè, pare che ora le cose stiano cambiando. A dimostrarlo sono le mamme che documentano proprio su Instagram e TikTok tutti i momenti che precedono la nascita del piccolo. Il trend che sta spopolando? Quello di rifarsi il trucco a poche ore dal parto, così da apparire impeccabili nelle prime foto in compagnia del bimbo.

Le neo-mamme emulano le star

Siamo ormai abituati a vedere le star apparire in pubblico poco dopo il parto e la cosa particolare è che sono tutte meravigliose, soprattutto perché spesso sfoggiano un trucco curato nei minimi dettagli. C'è chi come Kate Middleton ha un apposito staff di parrucchieri e make-up artist che la seguono in clinica, chi si ritrova alle prese col travaglio nel bel mezzo di uno shooting fashion (come Chiara Ferragni), ma il dettaglio che non può passare inosservato è che quasi nessuna neo-mamma "famosa" appare stanca e stremata dopo un evento tanto faticoso e totalizzante. Le donne "comuni" stanno provando a emulare le celebrities ed è per questo che stanno cominciando a rifarsi il trucco poco prima di entrare in sala parto.

I tutorial di "trucco da parto"

Su TikTok stanno spopolando i video in cui le future mamme sono nel letto della clinica poco prima del parto e realizzano dei tutorial di "trucco per il parto" o "trucco per il travaglio". “Mi sono truccata prima di partorire. Volevo che la mia bambina incontrasse la regina”, si legge nella didascalia di una delle utenti che hanno postato un video simile. Addirittura Heidi Montag, una protagonista dei reality americani, ha anche assunto make-up artist professionista e fotografo per immortalare i primi abbracci col bebè. Insomma, a quanto pare anche la nascita di un figlio si sta trasformando in un evento mediatico: è davvero essenziale documentarlo sui social con tanto di rossetto indelebile e ciglia finte o sarebbe il caso di goderselo in forma privata?