Michelle Hunziker commossa parla di Aurora mamma: “Non pesavo che fosse una guerriera così” Michelle Hunziker ospite di Verissimo parla di sua figlia Aurora, diventata madre per la prima volta e confida a Silvia Toffanin di essere sorpresa dalla forza dimostrata dalla sua primogenita.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Verissimo di domenica 9 aprile si apre con una artista che è già stata ospite diverse volte nello studio di Silvia Toffanin, ovvero Michelle Hunziker. La showgirl, stavolta, arriva in una nuova veste, quella di nonna, e infatti parla dell'emozione vissuta dopo la nascita di Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

L'emozione di Michelle Hunziker

Lo aveva scritto anche sui social che diventare nonna è stato un momento indimenticabile, in cui ha provato emozioni talmente forti da non riuscire a contenerle. Ma Michelle Hunziker a Silvia Toffanin apre il suo cuore parlando di quanto sua figlia Auorora le abbia dimostrato di avere una forza e un carattere incredibile, capace di affrontare anche i momenti più difficili, ma soprattutto di destreggiarsi in un'avventura completamente nuova come la maternità:

Non avrei pensato, mai mai, che fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente, ed è super brava. È proprio diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè ed è stato pazzesco.

Ma non è la sola ad essere emozionata, infatti anche Eros Ramazzotti non ha nascosto la felicità dell'essere diventato nonno: "Ormai ci chiamiamo nonno e nonna, fa ridere questa cosa, comunque anche lui è super emozionato"

Aurora Ramazzotti mamma per la prima volta

Il piccolo Cesare Augusto, primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è nato lo scorso 30 marzo nella clinica svizzera Sant'Anna di Sorengo, dove ha avuto la possibilità di avere al suo fianco il neo papà e ovviamente anche sua mamma Michelle. La neomamma è tornata a casa, dopo quattro giorni dal parto, e ha subito "assaporato ogni attimo di questa vita nuova". L'influencer ha spiegato, infatti, che il ritorno sui social sarà ovviamente graduale perché dovrà abituarsi a tutti i cambiamenti che comporta il fatto di essere diventata madre: "Tornerò appena avrò capito cosa è successo" dice scherzando ai suoi followers.