Aurora Ramazzotti dopo il parto nella clinica svizzera: “Ogni momento è una scoperta” “Sto recuperando. Assaporando questo vento di vita nuova”, racconta Aurora ai suoi fan mentre recupera le energie a poche giorni dalla nascita del piccolo Cesare. L’influencer dovrebbe trovarsi ancora nella clinica Sant’Anna di Sorengo, dove la raggiungono nonna Michelle Hunziker e lo “zio” Tommaso Zorzi.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi giorni e si sta godendo a pieno il suo viaggio alla scoperta della nuova vita con Cesare. Nonostante non sia ancora tornata a pieno regime sui suoi social, l'influencer non rinuncia a condividere con i suoi fan qualche scatto. Nel frattempo, nonna Michelle Hunziker è pazza di gioia per l'arrivo del neo nipotino.

Aurora spiega perché ha partorito in Svizzera

"Sto recuperando. Assaporando questo vento di vita nuova", racconta Aurora ai suoi fan mentre recupera le energie a poche giorni dal parto. "Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri", continua. "Torno appena avrò capito meglio cos'è appena successo". Prosegue il silenzio anche sui social del neo papà Goffredo, che insieme ad Aurora sta vivendo giorni pieni di emozione, ma anche sicuramente di stanchezza. Sembra che la neo mamma non abbia ancora lasciato la clinica Sant'Anna a Sorengo, in Svizzera, dove ha partorito.“Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto, io sono nata lì", ha raccontato nel suo ultimo video apparso su Tik Tok.

Tommaso Zorzi e Michelle Hunziker vanno a trovare il piccolo Cesare

Sveglia presto per Michelle Hunziker che, all'indomani del party di compleanno di Tommaso Zorzi, incontra l'influencer e migliore amico di Aurora per andare a trovare il piccolo Cesare. Aurora e Goffredo non hanno potuto essere presenti alla festa di Tommaso la sera precedente, per ovvi motivi, ma lui è subito corso a trovarli non appena ha potuto. C'è anche nonna Ineke con loro, mamma di Michelle Hunziker e bis nonna di Cesare che per la prima volta si appresta a conoscere l'ultimo arrivato in famiglia. I tre si mettono in viaggio da Milano verso la Svizzera, d'altronde la clinica di Sorengo dista circa solo un'ora e mezza di auto dalla città.