Aurora Ramazzotti: “Ho avuto un parto complicato, per parlarne bisogna avere cura delle paure altrui” Aurora Ramazzotti condivide sui social un pensiero circa la necessità di raccontare le proprie esperienze solo quando si è sicuri che il proprio interlocutore possa accoglierle.

A cura di Ilaria Costabile

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da un mese e in questo periodo non sono mancate riflessioni condivise con i suoi follower, in merito alla sua recente esperienza. La speaker radiofonica ha dichiarato di aver imparato una cosa fondamentale, ovvero che prima di parlare delle proprie esperienze bisogna accertarsi che la persona alla quale ci si sta rivolgendo sia pronta ad ascoltarle, soprattutto se si parla di esperienze negative.

La riflessione di Aurora Ramazzotti

L'influencer, quindi, condivide un pensiero su Instagram, attraverso una story nella quale riflette sul fatto che pur non avendo mai portato attenzione prima a questo aspetto, è necessario calibrare le proprie esperienze perché certi argomenti sono troppo delicati per poterne parlare generalizzando:

Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni. Non ci avevo mai pensato prima, finché non lo vivi non lo sai. Ma ora prima di raccontare la mia esperienza a qualcuno che deve ancora attraversare quella fase mi accerto sempre che quel qualcuno sia pronto ad accoglierla. Perché non sai mai quali paure il tuo interlocutore possa avere. Nella delicatezza di certe cose meglio essere sicuri. Solo un pensiero.

Il racconto della sua esperienza

Aurora Ramazzotti ha continuato la sua considerazione, parlando del fatto che in gravidanza fosse molto stanca e a chiunque dicesse questa cosa, le rimandava una risposta non proprio confortante che prospettava un futuro ancora più stancante, cosa che a detta della neo mamma ancora non si è verificata. A questo aggiunge altri esempi: