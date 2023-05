Aurora Ramazzotti criticata dalle mamme: “Non avete tempo per voi stesse, ma per scrivermi minc** sì” La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata presa di mira per avere pubblicato un post in cui parlava di “ora d’aria”. Alcune mamme inferocite si sono scagliate contro di lei, sostenendo di non avere avuto il suo stesso “privilegio” di potersi prendere una pausa dal figlio. Pronta la risposta della 26enne.

A cura di Daniela Seclì

"Ora d'aria per mami": sono bastate queste parole usate da Aurora Ramazzotti per descrivere una serie di scatti pubblicati su Instagram per scatenare un turbinio di commenti di madri inviperite. Donne che sostenevano che, a differenza della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, non hanno mai potuto concedersi il "privilegio" di trascorrere un'ora di pausa dai figli. Aurora Ramazzotti è intervenuta.

Aurora Ramazzotti costretta a spiegare il senso del suo post

Partiamo dal presupposto che se Aurora Ramazzotti volesse ritagliarsi del tempo per dedicarsi a se stessa, non dovrebbe di certo rendere conto ai suoi follower. Ma la polemica sull'ora d'aria è ancora più futile di quanto già non appaia. Nonostante Cesare, il primogenito della 26enne e del suo compagno Goffredo Cerza, non si vedesse nella foto, era proprio accanto a sua madre:

Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto "ora d'aria" e perché qualcuno ha pensato che intendessi che ho lasciato il bambino e so' andata a farmi i fatti miei in giro. Allora sono partiti i soliti commenti un po' inutili sul fatto che loro invece non se la sono mai presa sta benedetta ora d'aria e ora stanno tutti litigando, rivendicando il diritto di una mamma di fare un po' quello che le pare (sacrosanto direi). La cosa più divertente è che ho scritto ora d'aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente. Continuate pure io preparo i popcorn.

Anche le mamme devono prendersi cura della propria salute mentale

A questo punto, Aurora Ramazzotti si è fatta più seria e ha spiegato che anche le mamme hanno il diritto di fermarsi e prendersi cura della propria salute mentale. E ha concluso con una frecciatina alle donne che sostengono di non essersi mai prese una pausa dai figli, ma hanno trovato il tempo di insultarla su Instagram: