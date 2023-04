La prima passeggiata di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza con il figlio, lei sorride ai paparazzi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerca escono per la prima passeggiata con il piccolo Cesare Augusto, nato lo scorso 30 agosto. Come mostrano gli scatti di Whoopsee, i nei genitori appaiono sorridenti e raggianti, persino davanti ai paparazzi che immortalano il momento.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono alle prese con i primi giorni da genitori. "Due settimane fa sono nati anche mamma e papà", ha scritto la conduttrice, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, descrivendo la sua nuova vita insieme al piccolo Cesare Augusto, nato lo scorso 30 marzo. La coppia è uscita di casa per la prima passeggiata con il bebè, sotto gli occhi attenti dei paparazzi, che non vogliono perdersi nemmeno un momento.

La prima passeggiata di Aurora Ramazzotti con il figlio

Come mostrano le immagini pubblicate da Whoopsee, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno approfittato del sole di Milano, in una domenica di primavera, per la prima passeggiata con il piccolo Cesare Augusto, nato da appena due settimane. I neo genitori spingono il passeggino e si prendono amorevolmente cura di lui, apparendo sorridenti persino davanti agli occhi dei paparazzi, intenti a rubare qualche immagine del momento. In particolare, la neo mamma è raggiante, scherza e ride con i fotografi, mostrandosi per nulla infastidita dalla loro presenza. Tra le sue storie Instagram, ha anche condiviso gli scatti di Whoopsee, accompagnando il tutto con una risata.

La nascita di Cesare Augusto e i primi giorni da mamma

Il primo figlio della coppia, Cesare Augusto, è nato lo scorso 30 marzo. I neo genitori hanno condiviso su Instagram il primo scatto del piccolo e, insieme, la prima foto di famiglia. Dopo qualche giorno, hanno lasciato la clinica in Svizzera, dove è avvenuto il parto, per iniziare la loro nuova vita. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, neo nonni, hanno conosciuto subito il nipotino, tra coccole e abbracci. Anche Tommaso Zorzi, migliore amico della neo mamma, ha incontrato il suo "nipotino acquisito". Aurora Ramazzotti è felice di essere diventata mamma e continua a mostrare sui social alcuni momenti della sua quotidianità, come la prima passeggiata o le serate insieme.