Khloé Kardashian mostra il suo viso dopo il tumore: “Sto correggendo la rientranza, sono felice ora” Khloé Kardashian con alcune stories ha raccontato la sua lotta contro il tumore alla pelle: un anno fa circa scoprì di avere un melanoma sul viso e dopo l’operazione ben riuscita, sta provando a correggere le conseguenze. “Avevo una rientranza, ora la sto curando con delle iniezioni. La mia pelle si sta lentamente rigenerando”.

A cura di Gaia Martino

Khloé Kardashian con alcune Instagram story ha raccontato ai followers di aver sconfitto il tumore alla pelle e di aver rimosso, grazie ad un dottore, ogni segno del melanoma scoperto lo scorso anno. Per circa un anno, raccontò già nel 2022, credeva di avere un semplice brufolo sul viso: sette mesi dopo decise di farlo controllare, così scoprì di avere un melanoma. A distanza di un anno si dice contenta di essere guarita e di essere riuscita, lentamente, a far guarire la sua pelle: "Sono così felice che il mio viso si stia lentamente riprendendo".

Le foto e il racconto di Khloé Kardashian

"Abbiamo dovuto rimuovere un tumore dalla mia guancia, mi era rimasta una rientranza" ha raccontato Khloé Kardashian tra le stories, documentando la sua testimonianza con le immagini del suo volto. Ha ringraziato il dottore che le ha permesso di guarire – "Non solo ha rimosso il tumore e si è assicurato che fossi completamente guarita dal cancro, ma ha fatto un lavoro davvero eccezionale nel rendere la mia cicatrice più piccola e presentabile possibile" – poi ha raccontato delle conseguenze dell'operazione che ora, lentamente, sta riuscendo a risolvere. "Non mi lamento perché preferirei sempre avere una rientranza che un melanoma, ma ho aspettato nove mesi per poter correggere questa cosa". L'imprenditrice, sorella di Kourtney e Kim Kardashian, sta riuscendo a far rigenerare la sua pelle grazie ad alcune particolari iniezioni.

L'invito alla prevenzione

"Non avrei mai immaginato che questa minuscola macchia si sarebbe trasformata in un cancro alla pelle e non riesco a immaginare cosa sarebbe potuto accadere se non fossi andata dal medico per farla visitare", ha aggiunto tra le stories la Kardashian prima di sottolineare quanto sia importante la prevenzione. "Dobbiamo prestare attenzione. Non sentitevi mai in imbarazzo o come se vi steste ponendo un grosso problema per nulla. Dovete essere sempre responsabili" ha concluso.