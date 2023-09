Kourtney e Kim Kardashian ai ferri corti, l’acceso scontro: “Dici solo stron*ate, sei troppo egoista” Ancora liti in casa Kardashian tra Kim e Kourtney, le due sorelle che dopo la collaborazione tra Kim e Dolce&Gabbana si sono allontanate definitivamente. La sorella maggiore dell’imprenditrice, al telefono, si è infuriata con lei: “Ho una vita felice, la felicità però arriva quando mi allontano da voi”.

A cura di Gaia Martino

Continua la faida in casa Kardashian tra Kim e Kourtney, le sorelle che negli ultimi tempi non andrebbero affatto d'accordo. Al centro delle loro discussioni la collaborazione di Kim con Dolce & Gabbana, iniziata poco dopo il matrimonio di Kourtney, ma non solo. La più grande delle sorelle si sarebbe offesa per l'estetica della nuova collezione che avrebbe copiato la stessa da lei scelta per le nozze con Travis Barker, "Living La dolce vita". Così People.com riporta le parole di un nuovo acceso scontro telefonico tra le due, andato in scena nella quarta stagione di The Kardashians.

Il nuovo litigio tra Kim e Kourtney Kardashian

Un nuovo litigio sarebbe scoppiato quando Kim Kardashian ha invitato la sorella Kourtney a seguirla a Milano per una cena con parte del team di Dolce & Gabbana. L'invito sarebbe stato declinato per via della questione sopra citata: "Sostiene sempre Kim, ma non è bello il modo in cui è avvenuta la collaborazione", si legge sul tabloid che riporta, poi, il dibattito scatenatosi al telefono. Kourtney si sarebbe sentita tradita dalla sorella che le avrebbe "copiato" il mood della collezione. "Hai visto questa cosa che era mia, non era tua, e la volevi", le parole della sorella maggiore smentite però da Kim che, al telefono, l'avrebbe accusata di "avere torto". "Stai dicendo solo stron*ate perché è tutto ciò che riesce a pensare la tua mente egoista ed egocentrica. Non sopporti che qualcun altro sia al centro dell'attenzione. Sei venuta al mio matrimonio, non potevi essere felice, ti sei lamentata dal momento in cui sei arrivata fino al momento in cui sei andata via. Non potevi essere felice per me, non potevi essere felice del fatto che io fossi al centro dell'attenzione" ha così sbottato Kourtney. Stando a quanto si legge, Kim sarebbe rimasta sorpresa delle parole della sorella, poi avrebbe aggiunto: "Ero così felice per te, hai un grave desiderio di vendetta. Ci odi, sei diversa". La conversazione sarebbe continuata a suon di accuse da parte di Kourtney e di toni ricchi di astio. Kim nel corso della telefonata avrebbe provato a calmare i toni, alla domanda "Sei felice?" posta alla sorella, quest'ultima avrebbe risposto. "Si, ma non quando sono al telefono con te. Ho una vita felice, la felicità però arriva quando mi allontano da voi".

"Conversazione dolorosa, io devo proteggermi"

Davanti alle telecamere della serie, Kourtney Kardashian avrebbe poi spiegato di essere rimasta particolarmente delusa dalla lite telefonica con la sorella.