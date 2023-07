Kim e Kourtney Kardashian litigano: “Mi hai rubato Andrea Bocelli”, la replica dell’artista Kim Kardashian ha accusato la sorella Kourtney di avere copiato il suo matrimonio, invitando Andrea Bocelli alle sue nozze. In queste ore, è arrivata la replica del tenore.

A cura di Daniela Seclì

Andrea Bocelli si è ritrovato al centro di una lite tra Kim e Kourtney Kardashian. In un episodio del reality The Kardashians, le due sorelle hanno avuto uno scontro nel corso del quale Kim ha accusato Kourtney di avere copiato il suo matrimonio. Entrambe le cerimonie nuziali, infatti, si sono tenute in Italia e contavano tra gli invitati Andrea Bocelli che ha intonato i suoi successi per gli sposi. In queste ore, il tenore ha replicato alle Kardashian. Ma andiamo con ordine.

La lite tra Kim e Kourtney Kardashian

In un recente episodio del reality The Kardashians, Kim Kardashian ha accusato la sorella Kourtney di avere copiato il suo matrimonio con Kanye West, celebrato nel 2014 (e ormai finito). Entrambe le sorelle, in effetti, hanno scelto l'Italia come location. Kim Kardashian ha sposato Kanye West a Firenze, mentre Kourtney Kardashian ha sposato Travis Barker a Portofino:

Mi sono sposata in Italia e tu mi hai copiato sposandoti in Italia. Chi ha cantato al mio matrimonio? Andrea Bocelli. Chi ha cantato al matrimonio di Kourtney? Andrea Bocelli. Hai rubato il Paese e il cantante del mio matrimonio. Andrea Bocelli è il mio cantante maschile preferito di tutti i tempi, ma tu vuoi copiare lo stile della dolce vita che io amo.

Le sorelle, dopo avere battibeccato un po', sono riuscite a seppellire l'ascia di guerra, porgendosi reciprocamente le scuse.

La replica di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli ha replicato in una Instagram Story raccolta da diversi magazine internazionali tra cui ET Online: "Care Kim e Kourtney Kardashian, sono lusingato che entrambe amiate la mia voce e sarò sempre felice di cantare per voi. Ma sappiate che c'è un artista molto più giovane e molto più disponibile, Matteo Bocelli, che vostra madre Kris Jenner conosce molto bene. Ci vediamo presto in Toscana!".