Kim Kardashian incontra Tom Brady a un party: “Ha confessato agli amici di avere una cotta per lui” Kim Kardashian dopo l’evento White Party negli Hamptons avrebbe confessato agli amici di avere una cotta per Tom Brady, ex stella del football americano incontrato alla festa. Avrebbero parlato a malapena nonostante l’interesse: “Tra loro c’è rispetto e amicizia”, le parole di una fonte a People.

A cura di Gaia Martino

Kim Kardashian avrebbe una cotta per Tom Brady, la stella del football americano. Negli ultimi mesi la famosa imprenditrice è al centro del gossip negli Stati Uniti per i suoi presunti flirt, nati dopo aver messo un punto al divorzio da Kanye West e la rottura da Pete Davidson. Dopo la confessione all'ex cognato Scott Disick riguardo un uomo che avrebbe frequentato e che "rispecchiava i suoi standard", sarebbe arrivata quella sull'ex giocatore di football. Il tabloid People fa sapere che, dopo il White Party negli Hamptons che si è tenuto lo scorso weekend, la Kardashian avrebbe raccontato agli amici di essere interessata all'amico incontrato all'evento.

La confessione di Kim Kardashian

Kim Kardashian e Tom Brady sono stati tra i tanti ospiti famosi al White Party annuale del miliardario Michael Rubin negli Hamptons lo scorso 4 luglio, lo stesso evento che ha visto anche la presenza di altre celebrità come Beyoncé con il marito Jay Z, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Leonardo DiCaprio e Kendall Jenner. Si legge sul tabloid People che una fonte avrebbe raccontato di un breve scambio di saluti e chiacchiere tra i due: "Hanno parlato a malapena", ha spiegato una talpa. Dopo il party però Kim Kardashian non lo avrebbe dimenticato: "La sera ha avuto il coraggio di dire agli amici che ha una cotta per lui".

Tra loro ci sarebbe solo amicizia

Nonostante l'interesse palesato agli amici, tra Kim Kardashian e Tom Brady ci sarebbe solo un legame di amicizia. "C'è rispetto tra loro. Lei è molto concentrata sui figli e sugli affari, ma è single in questo momento" ha raccontato la fonte. Anche per l'ex stella del football americano questo non sarebbe il momento adatto per intraprendere una relazione: si legge su People che ha recentemente divorziato dall'ormai ex moglie Gisele Bundchen, madre dei suoi figli Vivian, di 10 anni, e Benjamin Rein, 13 anni.