Kim Kardashian frequenta un uomo misterioso, il racconto a Scott Disick: “Rispetta i miei standard” Kim Kardashian avrebbe un nuovo amore. Nonostante la voglia di essere single, l’imprenditrice americana sembra essersi invaghita di un uomo misterioso con cui è uscita a cena. “Rispetta i miei standard”, la confessione all’ex cognato Scott Disick.

A cura di Gaia Martino

Nel nuovo episodio di The Kardashian, la famosa imprenditrice americana ha rivelato di avere conosciuto un uomo che ora sta frequentando. A riportare i dettagli della confessione sono i tabloid americani: nel nuovo episodio della serie che racconta la quotidianità della famiglia Kardashian, una delle più famose al mondo, il misterioso signore di cui si parla e che avrebbe fatto invaghire l'ex moglie di Kanye West, è stato soprannominato Fred da Scott Disick durante una cena. "Abbiamo cenato a New York nello stesso ristorante in cui andavo con Pete Davidson", il racconto dell'imprenditrice.

Kim Kardashian vuole nascondere la sua vita privata

L'uomo misterioso che sta conoscendo Kim Kardashian è stato soprannominato da Scott Disick con un nome immaginario, Fred. L'imprenditrice non vuole rendere pubblica l'identità del signore che le avrebbe fatto perdere la testa ultimamente. "Se vieni vista con qualcuno, se comincia a non funzionare, devi quasi cercare di farla funzionare un po' più a lungo perché altrimenti ti troveresti a disagio per il fatto che sia stata così veloce la conoscenza", le parole dell'ex di Kourthney che ha scherzato su un'ipotetica nuova separazione dell'imprenditrice. Quest'ultima ha così confessato di imparare qualcosa da ogni relazione, ora desidera tenere privata la sua vita sentimentale. "Ora voglio fare le cose di nascosto per un po', non c'è nulla di male".

Chi è l'uomo misterioso che sta frequentando Kim Kardashian

Non è stata svelata l'identità dell'uomo misterioso che ha conquistato Kim Kardashian. L'imprenditrice al suo ex cognato ha confessato che "rispetta i suoi standard". Si tratterebbe di un uomo di mezza età secondo le parole: " Non mi piacciono i vecchi, ma non mi piacciono nemmeno i giovani". L'impressione che ha dato il celebre volto americano è che sia molto preso dalla nuova conoscenza, sebbene ci tenga a sottolineare la sua volontà di essere "single" dopo il matrimonio naufragato con Kanye West e la relazione finita con Pete Davidson.