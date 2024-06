Chi è Claudio Pallitto, il nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti dopo l’ex Paolo Virzì

Claudio Pallitto è il fidanzato di Micaela Ramazzotti, i due stanno insieme da circa un anno e anche lui era presente durante la lite avvenuta lunedì sera in un ristorante a Roma tra l'attrice e suo marito Paolo Virzì. Claudio Pallitto è un personal trainer romano di 39 anni che gestisce una palestra sull'Appia a Roma.

Claudio Pallitto è un personal trainer romano di 39 anni, sei in meno della fidanzata Micaela Ramazzotti. Pallitto gestisce una palestra sull'Appia nella periferia di Roma, che sembra sia frequentata anche da Chanel e Cristian Totti. Pare sia un grande tifoso della Roma, tanto che è facile vederlo spesso in Curva Sud. Nel 2011 ha partecipato al reality show di Italia 1 Tamarreide, incentrato sul mondo dei "tamarri". Nel suo curriculum ci sono anche alcune parti in due film di Paolo Virzì: Tutti i santi giorni e poi Siccità. Il personal tranier ha recitato anche in Smetto quando voglio ad honorem di Sidney SIbilia, Il campione di Leonardo d’Agostini e compare in Felicità, il primo film da regista di Micaela Ramazzotti.

Sul profilo Instagram di Claudio Pallitto sono tante le foto che lo ritraggono insieme a Micaela Ramazzotti. I due fanno coppia da circa un anno, precisamente da luglio 2023, e sui social si mostrano affiatati. In occasione della partecipazione dell'attrice ai David di Donatello, Pallitto ha scritto in un post su Instagram una lunga dedica alla compagna. Nella didascalia si legge:

Ti sei presentata a questi David come una dea, una donna dall'animo gentile e un cuore d'oro con tutti, purtroppo i pronostici non sono andati come speravamo e come ci eravamo detti, anche ridendo e scherzandoci su, sei una donna speciale ti auguro di essere forte come sei e come sei stata! (E come sarai). Per me la vincitrice del David lo eri già da quando siamo partiti da casa ….Fiero di accompagnarti in ogni tua avventura perché so quanto tieni al tuo lavoro.