Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, lite furibonda in pubblico: "Insulti e offese, sono volati piatti e posate" Nella serata di lunedì 17 giugno si è consumata una lite furibonda tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, fuori ad un locale romano. I due si sarebbero incontrati per caso, dopo uno scambio fugace di battute, sarebbero poi partiti insulti con lanci di piatti e posate tra i due ex coniugi.

A cura di Ilaria Costabile

Non tutti i matrimoni si concludono in maniera pacifica, non sono poche le coppie che finiscono per scontrarsi e alimentare tensioni sopite. Ne sanno qualcosa Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti che nella serata di lunedì 17 giugno, sono stati al centro di una lite furibonda in un elegante locale dell'Aventino, a Roma. A riportarlo è il Messaggero, secondo cui sarebbe intervenuta anche la polizia e sul posto sarebbe arrivata anche un'ambulanza, chiamate dai presenti nel locale che hanno assistito alla furia dei due ex coniugi.

La lite furibonda in un locale di Roma

La fine del matrimonio di una delle coppie d'oro del cinema italiano, era stata ufficializzata a marzo 2023, dopo alcune indiscrezioni susseguitesi nei mesi precedenti che volevano la coppia intenta ad affrontare una profonda crisi per la quale, però, non c'è stato nulla da fare. La lite consumatasi nella serata di lunedì 17 giugno descrive un momento di particolare tensione tra i due ex coniugi, scoppiato all'improvviso e in maniera del tutto casuale. Stando ai racconti dei presenti, Micaela Ramazzotti sedeva al tavolo di un noto ristorante a piazzale Albania, sull'Aventino, in compagnia del suo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto e il suo secondogenito, di 11 anni, avuto proprio con Paolo Virzì, ma quella che doveva essere una cena tranquilla si è trasformata in un litigio furibondo.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Davanti al locale, che d'altra parte era una delle location preferite della coppia, si è trovato a passare proprio il regista, insieme al figlio di 14 anni avuto con l'attrice e alla figlia maggiore, avuta dal suo precedente matrimonio. Dopo una breve sosta e uno scambio di parole sarebbero partite delle offese, tali da far aizzare i due ex, con tanto di lanci di posate e piatti. I presenti, stando a quanto dichiarato dal Messaggero, avrebbero preso le distanze dai due, per timore di essere colpiti da qualche oggetto volante. Stando a quanto raccontato, una ragazza si sarebbe anche sentita male, nel frattempo i titolari del locale hanno provato ad intervenire, placando gli animi, ma solo con l'arrivo dei carabinieri, chiamati da alcuni presenti. Con i militari dell'Aventino arrivati in pochi minuti, è giunta anche un'ambulanza, ristabilendo l'ordine nel locale, a serata ormai inoltrata.

L'intervento dei carabinieri

Stando a quanto appreso da Fanpage che ha contattato le forze dell'ordine, i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione anonima. Una volta arrivati sul posto, il regista e l'attrice si trovavano al centro della piazza, ancora intenti a sbraitare l'uno contro l'altro, hanno rifiutato di essere refertati e sono stati invitati a presentare una denuncia formale. Intanto, sul posto, sono stati identificati Paolo Virzì, sua figlia e Micaela Ramazzotti.

La fine del matrimonio tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Prima di confermare la fine del loro matrimonio, Micaela Ramazzotti aveva raccontato in più occasioni di aver affrontato una fase delicata del suo legame con il regista romano. Quando ancora pensavano di poter rimettere insieme i cocci, l'attrice aveva rivelato in un'intervista: "In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e il nostro è in una fase delicata. Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel miglior modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata da tutti". I due, però, non sono mai scesi nel dettaglio della loro crisi matrimoniale che ha portato alla definitiva separazione.