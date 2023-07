Micaela Ramazzotti con Claudio Pallitto di Tamarreide: “Il film che Virzì non avrebbe mai voluto girare” Micaela Ramazzotti si sarebbe innamorata di Claudio Pallitto, personal trainer e stella della trasmissione trash Tamarreide. Lui sarà nel cast del prossimo film dell’attrice, il primo da regista, secondo Dagospia.

Micaela Ramazzotti si sarebbe innamorata di Claudio Pallitto, vecchia conoscenza del tubo catodico. Erano gli anni del trash allo stato puro, gli anni di Tamarreide. Lui, personal trainer, era uno dei protagonisti. In una intervista si presentava così: "Essere tamarro è uno stile di vita, è una forma di carattere. L'abito non fa il monaco e quelli giacca e cravatta non è che non sono tamarri, ne ho visti tanti che so' più tamarri de noi. Sono una persona molto umile e resto umile". È Dagospia a lanciare la notizia, ma sui social di lui ci sono le storie insieme all'attrice, ex di Paolo Virzì, mentre sono a mare.

L'indiscrezione

"È il film che Paolo Virzì non avrebbe mai voluto girare. Una sorta di commedia all’italiana con risvolti tra il trucido e il grottesco", dice Dagospia. Prima di oggi, non era trapelato nulla sulle relazioni di Micaela Ramazzotti ma secondo il sito di Roberto D'Agostino la nuova fiamma è proprio quella per il 38enne Claudio Pallitto: "Una sbandata coatta di un certo livello". Lui ha cercato già in passato di entrare nel mondo del cinema e ha fatto una piccola particina proprio nell'ultimo film di Paolo Virzì, "Siccità". Una coincidenza terribile.

Chi è Claudio Pallitto

Claudio Pallitto gestisce una palestra a Roma, in zona Appia. Sui social è molto attivo e posta tutti i giorni i progressi e il lavoro fatto insieme ai suoi clienti: "Solo risultati", scrive mostrando i pettorali e i bicipiti gonfi dei suoi clienti e i glutei tondeggianti e sodi delle sue clienti. Stando alle indiscrezioni, la palestra sarebbe anche un ritrovo di elementi di spicco dell'estrema destra romana. L'attore potrebbe presto tornare al cinema perché Dagospia anticipa che il suo nome sarebbe nel cast di "Felicità", film che segna l'esordio da regista proprio di Micaela Ramazzotti.