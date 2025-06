video suggerito

Micaela Ramazzotti ritrova la serenità: "I miei figli mi hanno insegnato che la vita è più forte del dolore" Micaela Ramazzotti si racconta senza filtri: dalla separazione da Paolo Virzì alla rinascita con la bussola ritrovata. L'attrice rivela come i figli l'abbiano aiutata a superare il momento più buio.

"Sono più connessa con il mio cuore". Il peggio è passato per Micaela Ramazzotti che, dopo la separazione da Paolo Virzì, si è confessato al Filming Italy Sardegna Festival. Al centro c'è stata la sua rinascita personale e professionale dopo un periodo difficile. Tra nuovi progetti e una ritrovata serenità, Micaela Ramazzotti si mostra più determinata che mai.

"Ho ritrovato la bussola": Micaela Ramazzotti supera la separazione da Paolo Virzì

La separazione da Paolo Virzì, dopo anni di matrimonio e due figli insieme, ha segnato un momento di profonda riflessione per l'attrice. "Ho sempre avuto coraggio nel lavoro, meno nella vita". L'attrice racconta di come questo periodo l'abbia spinta a guardare dentro se stessa, a fare i conti con le proprie fragilità. "Ho ritrovato la bussola", prosegue, usando una metafora che racchiude tutto il senso del suo percorso di rinascita. Una bussola che, evidentemente, si era smarrita nel turbine degli eventi personali che hanno segnato la sua vita negli ultimi anni.

"Sono pacificata. I figli mi insegnano a tirare fuori la forza"

Il punto di svolta, secondo il racconto di Micaela, è arrivato proprio dai suoi figli. "Sono pacificata. I figli mi insegnano a tirare fuori la forza", rivela, e in queste parole c'è tutto l'amore di una madre che ha trovato nei suoi bambini la spinta per andare avanti. "Sono più coraggiosa e c'è l'amore, tanti elementi che insieme producono equilibrio", continua, descrivendo come la maternità abbia rappresentato non solo una sfida, ma soprattutto una fonte inesauribile di energia positiva. L'attrice spiega come i bambini abbiano una capacità innata di vedere il mondo con occhi diversi, di trovare la bellezza anche nelle situazioni più complicate. "Non ho un buon rapporto con i social e con il gossip. Chi lo fa sappia che ci sono regole che vanno rispettate", aggiunge, facendo riferimento indiretto alle difficoltà mediatiche vissute durante la separazione.

Il nuovo amore Claudio Pallitto

"Con il mio cuore, sto meglio ora in libertà, e c'è l'amore", confessa, lasciando trasparire come la fine del matrimonio, pur nella sua difficoltà, le abbia anche restituito una libertà che forse aveva perso negli anni. Il nuovo amore, che l'accompagna ovunque, è appunto Claudio Pallitto. I due stanno insieme da luglio 2023. L'attrice parla dei suoi nuovi progetti con un entusiasmo che traspare chiaramente dalle sue parole. "I miei figli sono un grande esempio, riescono a muoversi in questo universo così difficile con autentica audacia", dice, spiegando come i bambini le abbiano insegnato ad affrontare le sfide con maggiore determinazione.