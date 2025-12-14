Paolo Virzì: “Con Micaela Ramazzotti è finita per le nostre diversità. Oggi nella mia vita c’è un’altra donna”

Paolo Virizì ha parlato per la prima volta della fine dell'amore con Micaela Ramazzotti. La coppia ha reso ufficiale la separazione ne 2023 e non molto tempo dopo è finita al centro di gossip per una lite pubblica in cui sono volati insulti e offese, ma anche piatti e bicchieri. Il regista ha fatto chiarezza sulla loro separazione e ha spiegato anche in che rapporti è oggi con l'ex moglie. Nella sua vita, oggi, c'è l'autrice televisiva e sceneggiatrice Susanna Paratore.

Paolo Virzì, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, ha conosciuto Micaela Ramazzotti nel 2007. Due anni dopo sono diventati ufficialmente marito e moglie, anche se il loro è stato un matrimonio per un motivo ben preciso: "L’ho sposata forse per un gesto romanticamente guascone: la volevo per il ruolo della Sandrelli da giovane ne La Prima Cosa Bella, lei non voleva più vedermi e allora le ho proposto di diventare mia moglie". L'attrice inizialmente non accettò il ruolo e poi si convinse grazie al matrimonio.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti nel 2022

Virzì e Ramazzotti sono stati marito e moglie per circa 15 anni e insieme sono diventati genitori di due figli, Jacopo e Anna. Nel 2023 hanno annunciato la separazione per "quelle stessa diversità che ci avevano avvicinato e poi legato", ha confessato il regista. "A volte con lei ero il maestrino palloso, il Furio di Carlo Verdone", ha anche precisato. Dopo la rottura sono finiti al centro dell'attenzione mediatica in diverse occasioni, in particolare per una lite in pubblico in cui sono volati insulti e offese, ma anche piatti e bicchieri. "Dopo la separazione abbiamo passato un momento più complicato, che sono certo presto ci metteremo alle spalle", ha confessato Virzì.

Il regista ha poi spiegato, parlando per la prima volta della sua vita sentimentale, che ad oggi è legato ad un'altra donna. Si tratta di Susanna Paratore, autrice televisiva e sceneggiatrice. "Tra me e susi c'è tenerezza e allegria", ha confessato. Si sono avvicinati in un momento complicato per entrambi: "Io con i miei problemi di padre legati alla separazione, lei incinta di un compagno che se n’era andato. Mi è stata subito molto simpatica, è una pariolina atipica, sofisticata ma con una sua vena punk".