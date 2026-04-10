Corinne Clery: “Il mio futuro marito è omosessuale. Non siamo innamorati, con il sesso ho chiuso”

Il prossimo dicembre Corinne Clery sposerà Claudio Gentili con un matrimonio “non convenzionale”, come lei stessa l’ha definito: “Con i sentimenti e il sesso ho chiuso da anni. Lui è omosessuale, non è un mistero”.

Corinne Clery convolerà a nozze a dicembre con il compagno Claudio Gentili. Un matrimonio che si celebrerà il giorno di natale a Parigi e che sarà diverso dai precedenti tre dell'attrice. "Con l'amore e con i sentimenti ho chiuso", ha svelato la futura sposa in un'intervista a Gente, rivelando anche che il compagno è in realtà omosessuale e non ne ha mai fatto un mistero.

L'attrice, 76 anni, ha parlato per la prima volta di matrimonio qualche mese fa, rivelando di aver chiesto lei al compagno Claudio Gentili di sposarla, dopo un rapporto che dura da circa 4 anni. Riguardo alla natura di questa unione, ospite del programma Storie di Donne al Bivio, aveva rivelato: "Non lo sposo per amore o per sesso, ma perché gli voglio bene e lui sa starmi accanto con un affetto unico". Clery ha precisato quindi che queste nozze saranno diverse dalle sue tre precedenti, fatte in amicizia e senza alcun tipo di rapporto fisico: "Con l'amore fisico ho chiuso da anni, non lo cerco più, e anche con i sentimenti ho chiuso. È una persona adorabile a cui voglio tanto bene, ma non siamo innamorati. Lui è omosessuale, non è un segreto e non ne fa mistero".

La decisione di sposarsi, per Clery, è arrivata quasi in parallelo a quella di ritirarsi dalle scene dopo il malore che l'ha colpita sul palco: "Perché lo sposo? È semplice, se mi dovesse succedere qualcosa chi potrebbe proteggermi, chi avrebbe l'autorità di entrare in ospedale, prendere decisioni per il mio bene?". Un matrimonio, quindi, che ha anche l'attrice ha fortemente voluto anche per tutelarsi in futuro e che sarà "non convenzionale", come lei stessa ha raccontato e sul quale ha scherzato: "Ma io non sono mai stata convenzionale". Il grande giorno è fissato al momento per il 25 dicembre a Parigi, città della quale si sono innamorati entrambi dopo un viaggio insieme, mentre i festeggiamenti saranno in Provenza, anche se per ora non c'è niente di fissato.