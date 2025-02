video suggerito

Alfonso Signorini rimprovera Shaila Gatta: "A gambe larghe sul tavolo con Lorenzo sopra, volgare e sguaiata" Nella puntata del Grande Fratello trasmessa il 10 febbraio, Alfonso Signorini ha rimproverato Shaila Gatta. Ha invitato la concorrente a moderare alcuni comportamenti per rispetto del pubblico che segue la diretta del reality.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 10 febbraio Alfonso Signorini è tornato a rimproverare Shaila Gatta perché, a suo dire, sarebbe volgare e irrispettosa del pubblico che guarda il reality da casa. In particolare, il conduttore ritiene che lei e Lorenzo Spolverato debbano concedersi i loro momenti di intimità in un contesto più appartato, che non sia il tavolo della cucina.

Cosa ha detto Alfonso Signorini a Shaila Gatta

Alfonso Signorini ha voluto parlare con Shaila Gatta per invitarla nuovamente a moderare alcuni comportamenti nella casa in nome del rispetto del pubblico:

Shaila ti devo dire una cosa. Da un lato è bella la vostra spontaneità. Ci piace. Ma quando tu mi dici: "Perché Alfonso dici che sono volgare?". Sai perché? Te lo spiego con grande affetto. Ma vederti sul tavolo della cucina, a gambe larghe, con Lorenzo sopra, onestamente non è una bella immagine Shaila. È un'immagine volgare. Quella per me è la volgarità.

La reazione di Shaila Gatta alle parole di Alfonso Signorini

Shaila Gatta si è detta dispiaciuta per l'accaduto, come aveva già fatto in passato: "Chiedo scusa a tutti i telespettatori". Il conduttore Alfonso Signorini ha rimarcato quanto sia importante che lei capisca perché è inopportuno assumere certi comportamenti a favore di telecamera. Si tratta di rispettare il pubblico che segue la diretta da casa:

Non si tratta di chiedere scusa. Io voglio che tu capisca. Perché ci piacete oltretutto come coppia. Avercene di coppie come la vostra. Però quella cosa lì non è una cosa bella. Non è per essere bacchettoni. Io sono la persona più open mind di questo mondo. Me li mangio a tavola i bacchettoni. Però vedere quell'immagine così sguaiata che entra nelle case di tutti quanti non è bello. Facci un pensierino.

Poi ha aggiunto: "Fateci un pensiero", estendendo in qualche modo il rimprovero anche a Lorenzo Spolverato. La responsabilità è da ricondurre a entrambi.