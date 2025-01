video suggerito

Jessica Morlacchi e Luca Calvani non si trattengono al GF, lui l'abbraccia e si dichiara: "Siamo anime in fiamme" Nella puntata del Grande Fratello del 27 gennaio, Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno definitivamente messo da parte i vecchi rancori e hanno chiarito la natura del loro rapporto. I due hanno confessato di provare un bene sincero l'uno per l'altra e sono pronti a vivere a pieno la loro amicizia.

A cura di Sara Leombruno

Uno dei temi affrontati nella puntata del 27 gennaio del Grande Fratello è stato il rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. I due, prima che la cantante lasciasse spontaneamente la Casa dopo lo scontro con Helena Prestes, il rapporto era diventato stretto al punto da far dubitare alla donna che anche da parte dell'attore potesse esserci un interesse verso di lei. Lui, poi, aveva chiarito di vederla solo come un'amica e di essere innamorato del compagno Alessandro: una versione dei fatti che aveva lasciato qualche dubbio a Morlacchi, che era sicura di aver percepito che tra loro ci fosse qualcosa di più. Stasera, però, sembra che gli inquilini abbiano messo da parte definitivamente i vecchi rancori.

Il confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Dopo aver mostrato le immagini di un momento affettuoso condiviso tra loro nelle ultime ore, in cui si sono riavvicinati, dichiarandosi un bene sincero e manifestando la volontà di lasciarsi alle spalle i vecchi litigi, Jessica e Luca si sono abbandonati a un lungo abbraccio in puntata, non riuscendo a trattenere le lacrime: "Non sarà che in un'altra vita io e te…", ha detto la cantante, facendo riferimento al fatto che – probabilmente – se lui non fosse stato dichiaratamente omosessuale tra loro sarebbe scattato qualcosa. "Siamo anime in fiamme", ha concordato Luca. Alla fine del confronto, i due si sono trovati d'accordo sul fatto di definirsi amici.

La sorpresa per Luca Calvani dalla figlia Bianca

Ma le emozioni non si sono fermate al confronto con Jessica per Luca Calvani. Dopo qualche minuto, ha ricevuto una telefonata da sua figlia Bianca: "Continua questo percorso, papà, stai andando benissimo", gli ha detto."Io tutti i giorni ti penso, penso a quel bosco dove riandremo insieme, il babbo torna quando vuoi, io torno non appena lo dici e quando torno si fa una cosa insieme io e te", ha detto il padre a sua figlia. La ragazza, che ha solo 16 anni, ha espresso il suo affetto verso di lui: "Ti voglio tanto bene", ha sussurrato emozionata, prima di chiudere la telefonata.