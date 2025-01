video suggerito

Al GF Jessica Morlacchi svela cosa è successo con Luca Calvani sotto le coperte: “Tutte ci sarebbero cascate” Nella puntata del 13 gennaio del GF, Jessica Morlacchi è tornata nella Casa e si è confrontata con Luca Calvani. L’ex concorrente ha spiegato cosa è successo tra loro a letto, sotto le coperte: “Sapevi che ero infatuata di te. Sotto le lenzuola mi abbracciavi mentre dormivo, ti sei strusciato addosso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tornata temporaneamente al Grande Fratello, nella puntata del 13 gennaio, Jessica Morlacchi si è confrontata anche con Luca Calvani. L'ex cantante ha voluto fare chiarezza sul loro rapporto, su quanto accaduto sotto le coperte e sull'avvicinamento dell'attore, che reputava suo amico, a Helena Prestes.

Jessica e il confronto con Luca: "Il pubblico vede tutto"

Rientrata in Casa per la puntata di questa sera, Jessica ha avuto un faccia a faccia con Luca e ha avuto modo di parlare del loro rapporto. L'ex cantante dei Gazosa ha fatto riferimento a quanto accaduto a letto sotto le coperte e a un "foglio e una matita" che avrebbero fatto avvicinare il coinquilino a Helena:

Sono felice perché ho capito che fuori il pubblico vede tutto ed è sovrano. Ho capito perché mi hai fatto quel voltafaccia improvviso, una matita e un foglio ti hanno detto di avvicinarti a Helena. Non hai abbindolato una donna? Chiunque sarebbe caduta.

Jessica è convinta che Luca le abbia lasciato intendere di essere interessato, nonostante fuori dalla Casa abbia un compagno ad aspettarlo:

Sapevi che ero infatuata di te, te l'avevo detto. Sotto le lenzuola mi abbracciavi mentre dormivo, mi venivi sopra. Ti sei strusciato addosso a me, poi ho visto che sei caduto anche in basso. Stai giocando da quando sei entrato.

La versione di Luca Calvani: "Ho sempre cercato di proteggerti"

Luca Calvani ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Jessica, non condividendo il suo racconto e precisando: "Ho sempre cercato di proteggerti, con Amanda ho fatto lo stesso. Cercavo affetto, forse hai travisato, a Helena voglio bene". poi ha spiegato di non voler continuare "il gioco" e di preferire rimanere in silenzio, accusando l'ex coinquilina di aver violato la sua privacy: "Erano mie cose private, non voglio fare questo gioco, non mi sporco le mani".