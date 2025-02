video suggerito

Luca Calvani sul rapporto con Jessica Morlacchi al GF: "Ho esagerato, ma pensavo fosse un gioco. Non mi pento" Ospite di Verissimo, Luca Calvani ha parlato del rapporto con Jessica Morlacchi nato nella casa del Grande Fratello: "Forse ho esagerato, ma pensavo fosse un gioco. Non me ne pento, non ho rimpianti".

A cura di Elisabetta Murina

Luca Calvani è tornato in tv dopo l'uscita dal Grande Fratello. Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 2 febbraio, l'attore ha parlato della sua esperienza nella Casa, del rapporto con Jessica Morlacchi e di quello con il compagno Alessandro.

Luca Calvani racconta la verità sul rapporto con Jessica Morlacchi al GF

"Non mi pento, non ho grossi rimpianti", ha raccontato Calvani a proposito del rapporto con Jessica nato al GF. Prima di essere eliminato, l'attore si era lasciato andare a un abbraccio con la cantante, sostenendo che fossero "anime in fiamme" e di sentire "qualcosa di forte". "Sono contento che ci siamo ritrovati, mi sono avvicinato a lei per un'affinità, in quel contesto avevamo un umorismo molto simile", ha poi aggiunto l'attore. "Non sei andato un po' oltre?", ha chiesto Toffanin. "Credevo di avere una compagna di gioco, con il quale mi sono divertito. Ero talmente sicuro e avevo tanta fiducia in lei. Forse ho esagerato, ma credevo fosse un gioco. Quando me ne sono accorto, sono tornato sui miei passi. C'è stata un'incomprensione, ma il bene di fondo c'è".

Il legame con il compagno Alessandro fuori dalla Casa

Tornato dal GF, Calvani ha ammetto di aver chiesto scusa al compagno Alessandro, che potrebbe essersi infastidito per via del rapporto nato con Jessica: "Ci siamo chiariti e parlati, gli ho chiesto scusa. Al di là di quello che ho vissuto, la sofferenza che posso aver causato impone di chiedere scusa. Non era mia intenzione, lui ha dovuto giustificarsi per me". I due sono una coppia da quasi 9 anni e Calvani ha ricordato il primo incontro: "Ci siamo conosciuti per caso, ci siamo baciati per la prima volta nel 2016. Ero già separato dalla mamma di Bianca, pensavo che non avrei avuto diritto a una felicità. Dopo un mese che ci conoscevamo, ho capito che questa persona per me era diventata importante, vedevo aprirsi un orizzonte".