GF, Mariavittoria sconvolta da Luca Calvani: "Un uomo di 50 anni che urla addosso a una ragazza" Scintille nella casa del Grande Fratello tra Mariavittoria Minghetti e Luca Calvani. I due, parlando di Jessica Morlacchi, si sono trovati a battibeccare finendo poi con urlarsi addosso.

A cura di Ilaria Costabile

Il clima nella casa del Grande Fratello non è dei migliori, gli inquilini continuano a litigare, nonostante l'abbandono di un personaggio come Jessica Morlacchi che, in più occasioni, era stata al centro di battibecchi e litigi, soprattutto con Helena Prestes, ma non erano mancati scontri anche con Luca Calvani. L'attore toscano si trova a parlare con altre due inquiline, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso.

La discussione su Jessica Morlacchi

Tra Mavi e Calvani inizia un'accesa discussione, dove lei cerca a suo modo di dire la sua sul comportamento adottato da Calvani nei confronti di Jessica, scatenando una vera e propria discussione e accusandolo di essere stato sempre dalla parte di Helena Prestes:

Che lei in certi casi abbia sbagliato è ovvio. Non ti sto dicendo che i comportamenti di Jessica siano sempre stati giusti, ma anche lei ha subito delle provocazioni. Io non l’ho mai alimentata. Gli errori sono stati fatti al 50% da tutte e due. Tu sei sempre stato dalla parte di Helena e non puoi negarlo. Jessica era infastidita da questo e non si sentiva capita. Io ho visto questo, un iper protezione verso Helena e un po’ di accanimento su Jessica, gli andavate contro. Non vi riesco a mandare giù te e Amanda, che non riuscite ad ammettere di essere sempre stati dalla parte di Helena.

Calvani, però, non accetta di essere attaccato in questo modo e quindi contesta quanto detto dall'inquilina, provando a ricordarle cosa fosse accaduto tra lui e Morlacchi un mese prima:

Tu hai messo la testa sotto la sabbia e hai fatto finta di nulla. Io ho gestito una situazione senza il tuo aiuto. Io sono tranquillo e ho sempre fatto quello che ritenevo giusto. Ma ti ricordi cosa mi ha fatto Jessica un mese fa?! Anche tu mi hai detto che avevo ragione. Ti stai attaccando a delle cose assurde.

Le urla di Luca Calvani contro Mariavittoria

Se fin qui i toni si erano mantenuti piuttosto calmi, è con l'ulteriore precisazione di Mariavittoria che Calvani si accede definitivamente. La ragazza, infatti, ha detto chiaramente all'attore di non essere riuscito a capire Jessica che, comunque, era un bella persona. La risposta è stata eclatante, con tanto di urla:

Ma cosa dici? Certo che lo so che aveva delle belle cose ed è per questo che mi inca**o! Perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo, quando poteva essere tutto. Oh, andiamo a cena ora. Che pa**e!”.

La gieffina sconvolta dall'accaduto si è alterata dicendo: "Tu e Amanda mi parlate sempre in due. Poi mi trovo un uomo di 50 anni che mi grida addosso in quel modo! Io mi devo calmare? E lui no? Non si deve permettere di urlare così addosso a una ragazza".