Scatta l'abbraccio tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi al GF: "Sento qualcosa di forte" Luca Calvani e Jessica Morlacchi si sono riavvicinati. L'attore, dopo aver scherzato con la gieffina, le si è avvicinato e tra loro è scattato un grande abbraccio che ha fatto sciogliere la cantante, scoppiata in un pianto liberatorio.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il ripescaggio di alcuni concorrenti che, quindi, sono entrati a far parte nuovamente del cast del Grande Fratello, c'è stato un riavvicinamento inaspettato tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. I due si erano scontrati in più occasioni, facendo intendere che il loro fosse ormai un rapporto destinato a deteriorasi sempre di più e, invece, c'è stata una svolta inaspettata: l'attore e la cantante si sono riavvicinati.

Luca e Jessica si riavvicinano

Il tutto è accaduto durante la serata di ieri, domenica 26 gennaio, quando improvvisamente, dopo giorni in cui si guardavano di sottecchi a seguito anche dei continui scontri in diretta, Luca Calvani si è avvicinato a Jessica Morlacchi e dopo aver scherzato in maniera distesa, c'è stato un lungo abbraccio. La cantante è scoppiata in un pianto liberatorio, riavvicinandosi all'attore che, per lei, era un vero e proprio punto di riferimento all'interno della dimora di Cinecittà. La gieffina, appartatasi con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo si è confidata dicendo:

Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso. Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata un attimo lì, sono tornata ad un mese e mezzo fa. Ed è bello, sono anche emozioni. Io c’avevo creduto davvero, ci speravo.

Jessica Morlacchi sul rapporto con Luca Calvani

Nella chiacchierata con le due coinquiline, però, non sono mancati i dubbi che, comunque, attanagliano la cantante sul perché nelle settimane precedenti Calvani non si sia mostrato più premuroso nei suoi confronti aiutandola quando davvero ne avrebbe avuto bisogno:

Sto bene adesso. Ora che mi ha abbracciato cosa provo? Ho rivisto una persona che mi ha scatenato uno tsunami dentro e me lo ricordo, ed è tosta. Ero felicissima, mi ricordo di essere stata al settimo cielo con lui. Penso di poter tornare ad essere felice con lui come amico. Se lui mi dimostra di volermi bene io sono pronta adesso. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene si vede. Questa svolta era inevitabile.. L’affetto non si butta mai via. Però perché non mi ha teso la mano? Come mai non mi ha protetta? Ha preso una totale protezione di Helena e di me no. Mi chiedo ancora perché non mi ha protetta quando ne avevo bisogno.