Helena Prestes e Javier Martinez senza freni al GF, il bacio hot in giardino: "Posso fare una cosa?" Helena Prestes e Javier Martinez sono sempre più vicini al Grande Fratello e nelle ultime ore tra i due è scattato un lungo bacio appassionato in giardino. La reazione di Jessica Morlacchi.

A cura di Sara Leombruno

Helena Prestes e Javier Martinez sono sempre più vicini al Grande Fratello e nelle ultime ore tra i due è scattato un bacio appassionato. Sembra che i due abbiano messo, almeno per il momento, da parte i vecchi rancori legati alla presenza in Casa di Zeudi Di Palma, che prima si era detta infatuata della modella brasiliana, per poi cambiare rotta e avvicinarsi a Javier, suscitando al tempo una forte reazione di gelosia da parte della coinquilina.

Il bacio appassionato tra Helena e Javier al GF

Dopo la puntata dello scorso lunedì, i due avevano avuto un confronto sul loro rapporto. Durante la diretta su Canale5 il pallavolista argentino ha ammesso di essere coinvolto sentimentalmente da Helena, ma ha sottolineato di non voler dare titoli alla loro relazione:"Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c'è altro", le parole. Promessa mantenuta dal gieffino, che nelle ultime ore, in un momento di confronto con lei in giardino, le ha improvvisamente chiesto: "Posso fare una cosa?" , per poi darle un bacio appassionato.

La reazione di Jessica Morlacchi

Dopo il bacio, gli altri inquilini che avevano assistito alla scena si sono lasciati andare a una lunga esultanza. Jessica Molracchi, in particolare, che dopo l'episodio del bollitore ha ricostruito il rapporto con Helena, è apparsa particolarmente felice di quello che stava accadendo. La cantante ha osservato la scena in disparte, senza farsi vedere, con il supporto di un binocolo. Il video della scena, diventata presto un meme, ha collezionato sui social migliaia di visualizzazioni.

Le confessioni di Javier Martinez a Helena Prestes

Javier Martinez dopo la scorsa puntata del GF aveva parlato con Helena Prestes raccontando di aver capito la natura dei sentimenti che prova nei suoi confronti. "Prima dicevo che tra noi c’era solo amicizia e che eravamo amici al 100%. Poi, se io cerco il contatto con te, mi atteggio con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro che non so nascondere. Non posso non mettere in conto quello che fai per me. Io sono molto diverso da te, non posso pretendere che tu sia come me e che ragioni allo stesso modo e viceversa. Tu mi dici ‘quello che provo per te non è quello che tu provi per me’, ma io ti rispondo adesso "Tu che ne sai?"", le parole. I due, durante la chiacchierata in giardino, si erano poi scambiati un bacio coprendosi con un plaid.