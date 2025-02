video suggerito

Javier e Helena nuova coppia al GF, Zeudi delusa: "Non provavo da tempo qualcosa per un uomo" La puntata del GF stasera si è aperta con la nuova coppia nata nella casa, quella formata da Javier e Helena che negli ultimi giorni si sono lasciati andare con baci e confessioni. Zeudi, però, non l'avrebbe presa bene: "Per lui ho provato qualcosa, non succedeva da tempo".

A cura di Gaia Martino

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati i primi protagonisti della puntata del Grande Fratello di stasera, giovedì 6 febbraio 2025. Negli ultimi giorni si sono scambiati un bacio e sembrerebbero interessati a conoscersi in maniera più approfondita. Nonostante i dubbi di Javier, hanno deciso di vivere la loro relazione. A intralciare le loro dichiarazioni in puntata, però, Zeudi Di Palma che si è detta delusa dal comportamento dell'argentino.

Le parole di Helena e Javier dopo il bacio

"Il bacio è stato inaspettato. Mi ha dato un bacio per dire "ci sono", però il fatto che siamo davanti alle telecamere, ci vuole coraggio. Io sono rimasta che volevo baciarlo ancora. Lo sto conoscendo meglio, con questa vicinanza chiacchieriamo di più e ci conosciamo ancora meglio. Con lui mi sento protetta. Ho tanti difetti, perdo spesso il controllo. Lui mi sprona, è tranquillo, mi sostiene" ha dichiarato Helena riguardo il rapporto con Javier. Dopo aver visto le immagini dello sfogo di Javier che ha messo in dubbio i suoi sentimenti, il pallavolista ha dichiarato:

Mi sono messo in discussione. La mia mancanza del mondo femminile si fa sentire. Ho sempre cercato di proteggere tutte le persone con cui sono stato, ho messo il freno a mano. Il problema sono io, non Helena. Ora mi sento tranquillo. Voglio vivermi questa cosa con Hele.

I commenti di Lorenzo e Shaila, Zeudi: "Non dureranno"

"Sono contento della tua crescita personale. C'è attrazione fisica, sono coinvolti da un affetto, ma è anche un po' alleanza strategica. Sapete di essere forti. Con Shaila vivo un sentimento vero, ci guida l'amore, poi il gioco" ha commentato Lorenzo Spolverato chiamato a commentare la nuova coppia. "Non mi fido di loro. Però è positivo che si sia messo in discussione. Credo che sia un po' egoista, i sentimenti delle persone hanno un valore" ha aggiunto Shaila Gatta. Zeudi Di Palma è intervenuta per dire la sua: "Ho creduto in Javier da ieri sera. Non riuscivo a credergli perché una settimana prima diceva che non provava attrazione fisica per lei. Pensavo fosse egoista e ipocrita. L'ho rivalutato, ci credo in loro ma non credo che duri. Non avevo mai più provato qualcosa per un uomo dopo il mio primo fidanzatino".