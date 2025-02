video suggerito

Zeudi di Palma dopo il bacio tra Helena e Javier al GF: "È lui quello confuso tra noi tre" Zeudi Di Palma ha commentato il bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez. L'ex Miss Italia ha avuto un confronto sia con il pallavolista argentino, sia con una delle new entry della Casa.

Il bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez non è passato inosservato, commentato non solo dagli inquilini della Casa ma anche da Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italia ne ha parlato sia con uno dei diretti interessanti che con Federico Chimirri, new entry del reality show.

Zeudi Di Palma a Javier: "Non mi sono mai esposta con un uomo come ho fatto con te"

Era fine gennaio quando è scattato un bacio tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Dopo il riavvicinamento di quest'ultimo a Helena Prestes, però, l'ex Miss Italia ha voluto fare chiarezza con lui sulla situazione. "Quello che non capisco è perché l'ha fatto? Noi abbiamo parlato e io non ti ho dato un palo. Io ti dicevo non è il momento, non è che tu non mi piacessi o con te non ci sia stato un qualcosa – ha spiegato Di Palma – Non ho compreso bene il nostro distaccarci. Non capisco perché dopo due giorni hai fatto questo switch totale. Vai da lei perché cerchi un valore che ti dà? C'è una persona qui dentro che impazziva per il fatto fatto che noi stessimo vicini". La gieffina ha poi rivelato di non essersi mai esposta così tanto con un uomo: "Questa attrazione fisica e intesa non la provavo da anni, dal mio primo fidanzatino".

Zeudi Di Palma: "È Javier quello confuso tra noi tre"

Zeudi Di Palma ha affrontato la questione del bacio tra Helena e Javier anche con Federico Chimirri. "Lei è molto presa da lui. Ho provato molta attrazione fisica nei confronti di Javier, ma io con Helena ho trascorso molto più tempo, l'infatuazione c'è e resta" ha confessato alla new entry della Casa del Grande Fratello. E ancora:

Gli ho detto non è che non mi piacesse, ma che non potevo iniziare qualcosa solo per distrarmi, per un ripiego. Io non sono innamorata di Helena, per me l'innamoramento è quando tutti e due hanno lo stesso livello di infatuazione. Questa relazione, però, non è iniziata in un modo sano, perché stanno facendo questo? Per le telecamere? Il confuso tra i tre è lui, Javier.