Scatta il bacio tra Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice al GF, ma lei frena: "Lui è innamorato, io non lo sono" Nella casa del Grande Fratello è scattata la passione tra Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice: i due hanno trascorso la notte insieme tra baci ed effusioni sotto le coperte. Il ragazzo ha poi ammesso di essersi innamorato, ma la coinquilina ha le idee ben diverse a riguardo: "Mi sono spaventata, non sono allo stesso punto".

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello è scattato il bacio tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. Dopo quelli ‘finti' durante la prova budget, che la ragazza aveva respinto, i due concorrenti hanno trascorso la notte insieme e si sono lasciati andare a tenerezze ed effusioni. L'ex protagonista di Temptation Island avrebbe dichiarato di essersi innamorato della coinquilina, ma lei ha reagito in modo inaspettato.

Chiara e Alfonso si sono baciati: il video della notte insieme al GF

Come mostrano i video sui social, tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli è scoppiata la passione. Insieme in camera da letto, a luci spente, i due si sono lasciati andare a romantici baci ed effusioni sotto le coperte. L'ex protagonista di Temptation Island si è lasciato prendere dalla passione e la coinquilina sembra aver ricambiato. Solo qualche tempo fa, Alfonso aveva baciato anche la sua ex fidanzata Federica Petagna e aveva ammesso di essere attratto da Mariavittoria Minghetti. Chiara invece non aveva nascosto il suo interesse per Javier Martinez, con cui c'era stato un flirt.

Alfonso ha confidato a Chiara di essersi innamorato

Dopo la notte passata con Alfonso, Chiara si è confidata con l'amica Mariavittoria. Il ragazzo avrebbe voluto chiacchierare un po' prima di dormire, ma l'ex corteggiatrice ha preferito rimandare: "Gli ho detto che mi sembrava anche scorretto, sono stanca morta, sto per addormentarmi". Poco dopo Alfonso le ha confidato di essersi innamorato, ma la coinquilina preferisce fare con calma:"Mi ha detto ‘Chiara non pensavo, ma mi sto innamorando. Mi sono un po' spaventata, non sono ancora a quel punto e questa cosa mi preoccupa". I due alla fine hanno passato la notte insieme, anche se Chiara non avrebbe voluto: "È rimasto a dormire alla fine. Se ieri ero contenta perché comunque eravamo rimasti a parlare, oggi ho i cavoli girati".