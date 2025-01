video suggerito

Chiara Cainelli respinge Alfonso D'Apice, l'uscita infelice: "Non ti facevo timida, vieni da Trento e balli nelle discoteche" Al Grande Fratello, la prova budget prevedeva che Chiara Cainelli bendata riconoscesse i baci dei suoi compagni di avventura. Quello di Alfonso D'Apice le è sembrato eccessivo e lo ha respinto. Poi lo scivolone del concorrente: "Non ti facevo così timida. Una che viene da Trento e va a ballare in tutte le discoteche".

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 16 gennaio, Chiara Cainelli ha partecipato a un gioco. Per guadagnare dei soldi da investire nella spesa settimanale, è stata bendata e le è stato chiesto di indovinare i tre concorrenti che le avrebbero dato un bacio sulle labbra. Tutto è filato liscio, fino a quando Alfonso Signorini ha chiesto l'intervento di un quarto concorrente. Alfonso D'Apice è intervenute e ha esagerato causando il fastidio di Chiara Cainelli. Ma andiamo con ordine.

Chiara Cainelli e i baci da riconoscere per la prova budget

Alfonso Signorini ha chiesto a Chiara Cainelli di affrontare la prova budget. La concorrente è stata bendata. Il gioco consisteva nell'indovinare i tre concorrenti che le avrebbero dato un bacio. In palio 20 euro per ogni bacio riconosciuto. Davanti a lei hanno sfilato Maxime Mbanda, Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Chiara è riuscita a riconoscere tutti e tre i baci per un totale di 60 euro. A questo punto, Alfonso Signorini ha pensato di rilanciare:

Tieni gli occhiali perché c'è un bacio extra budget che vale ben 50 euro. 70? Va bene dai facciamo 70 euro. Te lo concedo. Per avere 70 euro deve essere un bacio appassionato. Io di baci appassionati me ne intendo, non mi fregate. Deve essere un bacio appassionatissimo. Se sbagli perdi anche gli altri 60 che ti sei guadagnata. Questo è il gioco.

Alfonso D'Apice, allora, ha raggiunto Chiara Cainelli e l'ha baciata con passione. La concorrente non ha affatto gradito e, infatti, lo ha respinto: "Questo è un limone", ha commentato. Poi, ha assicurato di non voler ripetere la prova.

Chiara Cainelli sbotta con Alfonso D'Apice

Dopo la puntata, Alfonso D'Apice ha commentato la reazione di Chiara Cainelli: "Non ti facevo così timida. Una che viene da Trento e va a ballare in tutte le discoteche è timida?". La concorrente è apparsa incredula davanti a quelle parole: "Scusa? Puoi ripetere?". Il gieffino non ha esitato: "Una ragazza che viene da Trento e che va a ballare in tutte le discoteche è così timida?". Chiara ha replicato: "Cosa signific che ballo nelle discoteche? Che mi limono le persone? Un limoncello? Bevitelo tu".