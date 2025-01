video suggerito

Grande Fratello, Helena Prestes eliminata: 4 concorrenti in nomination Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025. Quattro concorrenti sono finiti in nomination: Amanda, Bernardo, Lorenzo e Maxime.

A cura di Elisabetta Murina

Helena Prestes è stata eliminata nella puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025. Ha perso al televoto contro Luca Calvani, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e Ilaria Galassi ed è stata costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà. Al termine della serata si sono tenute le consuete nomination: Amanda, Bernard, Lorenzo e Maxime sono finiti al televoto. Nell'appuntamento su Canale5, prima dell'eliminazione, Helena e Jessica Morlacchi, tornata momentaneamente nella Casa, hanno avuto modo di confrontarsi dopo quanto accaduto la scorsa settimana.

Helena Prestes è l'eliminata del 13 gennaio: le percentuali del televoto

Il primo salvo dall'eliminazione, come ha annunciato Alfonso Signorini, è stato Luca Calvani. Poi il conduttore ha chiamato in studio gli altri quattro concorrenti a rischio, Helena Prestes, Shaila Gatta, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi. Davanti al pubblico, ha annunciato il secondo e il terzo salvi, rispettivamente Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. Alla manche finale sono arrivate Helena e Shaila: l'eliminata della puntata del 13 gennaio è stata Helena Prestes. Di seguito le percentuali del televoto:

Helena Prestes 50,96 %

Shaila Gatta 43, 12%

Ilaria Galassi 4,15 %

Tommaso Franchi 1,19 %

Luca Calvani 0,55 %

Chi sono i concorrenti in nomination

Al termine della serata si sono tenute le consuete nomination. Cesara Buonamici ha salvato Luca Calvani, Beatrice Luzzi invece Zeudi Di Palma: i due concorrenti sono stati gli immuni della serata. Alfonso ha nominatio Mariavittoria, Eva ha fatto il nome di Bernardo, Bernardo quello di Amanda. Stefania ha nominato Lorenzo, Amanda ha fatto il nome di Shaila. E ancora Pamela ha nominato Amanda, Zeudi Maxime, Javier ha fatto il nome di Lorenzo. Giglio ha nominato Bernardo, Ilaria ha nominato Amanda mentre Lorenzo ha nominato Emanuele. Luca ha nominato Ilaria. Shaila ha nominato Amanda, Tommaso ha fatto il nome di Alfonso, Emnauele ha nominato Amanda, Maxime ha nominato Chiara. Mariavittoria ha fatto il nome di Amanda, Chiara quello di Maxime. Sono finiti al televoto, quindi, Amanda, Bernardo, Lorenzo e Maxime. Il pubblico sarà chiamato a decidere chi tra loro sarà il preferito.

Cosa è successo nella puntata del 13 gennaio 2025

La puntata del 13 gennaio del GF si è aperta con una precisazione da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore ha spiegato perché insieme a Helena e Ilaria, in nomination d'ufficio per un'accesa lite, al televoto sono finiti anche altri inquilini: "Siete tutti responsabili, nessuno ha avuto il coraggio di dire basta". Jessica Morlacchi è poi rientrata temporaneamente nella Casa e ha avuto un confronto prima con Helena e poi con Luca, svelando cosa è accaduto tra loro sotto le coperte. Nikita Pelizon ha fatto il suo ingresso nella casa prima per una sorpresa a Helena Prestes, prima che quest'ultima venisse eliminata dal televoto.