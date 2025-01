video suggerito

Confronto tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes: "La mia lingua è tagliente, ma le mani le ho tenute in tasca" Jessica Morlacchi torna nella casa del Grande Fratello per avere un confronto con Helena, alla quale rimprovera di aver usato le mani.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ritorna per avere un confronto con Helena Prestes. Le due, in questi mesi di permanenza, si sono spesso scontrate, anche in maniera particolarmente accesa, tanto che la modella brasiliana ha reagito provando a lanciare un bollitore verso la cantante. A distanza di una settimana le due si rincontrano e sembra che abbiano trovato il modo di parlarsi in tranquillità.

I commenti all'uscita di Jessica Morlacchi

Signorini mostra le immagini della scorsa settimana, il momento in cui Jessica ha preso la scelta definitiva di andar via e i coinquilini non hanno esitato a commentare, come Pamela Petrarolo: "Lei è uscita perché ha preso la palla al balzo per andare via" ha detto in confessionale. Una volte terminate le clip, il conduttore chiede a Lorenzo Spolverato perché avesse detto ad Helena di vergognarsi: "Perché in una situazione del genere, dove c’era già pressione, Jessica è uscita, lei andava avanti a commentare, lei sta sguazzando in questa casa, con i suoi vassalli Luca, Amanda e Javier". La Prestes, quindi, risponde a questa considerazione dicendo:

Sì, ero incazzata, perché per me non posso nascondere che era un sollievo che lei andasse via, anche io mi sentivo schiacciata da lei, poteva affrontare i fatti ed essere qui. È stata una sua scelta.

Il confronto fra Jessica e Helena

A distanza di pochi minuti da questa affermazione, entra Jessica Morlacchi nella casa, incontrando da sola Helena. Nel silenzio totale, la gieffina inizia a parlare dicendo:

Vedere questo video adesso, come tutte le volte che l’ho visto a casa mi ha fatto molto male, perché questa non è la Jessica che è entrata a settembre. Mi dispiace molto ad essere caduta in una sorta di trappola, non ce l’ho fatta a resistere alle tue provocazioni. Mi sono insultata da sola, ci ho messo tanto ad uscire da quel siparietto là, nella mia vita ci sono stati tanti momenti, ringrazio Dio perché ho trovato la forza di non reagire, un’altra Jessica sarebbe caduta più in basso. Le cose che ho detto le penso. Il gesto del pane non è stato bello, non si strappa il pane dalle mani di una ragazza.

Helena, quindi, risponde: "Ti chiedo scusa, non ho avuto opportunità di dirlo. Ero incazzata con te, quindi ho fatto così, non volevo farti un dispetto". Jessica, quindi, riprende la parola e dice: "Non sto qui ad infierire, mi sono rasserenata, spero che tu possa trovare la tua serenità una volta uscita dalla casa", la modella le risponde dicendo di averla trovata. Signorini interviene nella conversazione e chiede alla ex concorrente se avesse avuto modo di ripensare a certi atteggiamenti e se, tornando indietro di una settimana, cambierebbe qualcosa:

Sono caduta nella trappola, è stato questo il mio fallimento, quella Jessica , dovevo lasciare andare, parlarne nel confessionale. L’ho cercato troppo il Grande Fratello, quindi è una domanda difficile, la verità è che è sono sempre stata troppo pubblico, è un tasto troppo debole. Però non mi pento, solo di una cosa Helena ti dico, sono stata messa sullo stesso piano di due persone che hanno usato le mani, vero che la lingua mia è tagliente ed è vero che la parola può uccidere, però le mani sempre in tasca.

L'opinione di Cesara Buonamici

Signorini chiama in suo soccorso Cesara Buonamici, chiedendole un parere sulla questione e la giornalista si è espressa in maniera molto chiara:

Proprio tu che sei stata tanto pubblico dovevi avere più rispetto per il pubblico, non si lascia. È un gioco duro, non è per tutti, è per gente di carattere, non è facile, ha le sue regole, se sei lì e non ci sai giocare, non ci devi stare. C’è una cosa che non trova giustificazione, l’odio verso l’avversario, questo non te lo faccio passare, siete tutti concorrenti, non potete diventare persone da odiare. Helena doveva dirti di restare nella casa, invece di vantarsi di aver vinto, invece di aizzare gli altri. Il Grande Fratello è stato molto tollerante, tutti avete preservato in quella posizione di mancanza di dialogo.

Jessica ribatte: "Non c’è mai stato odio, erano provocazioni. Abbiamo parlato molto io e lei, abbiamo anche scherzato". Helena invece ammette che l'assenza di Jessica si è fatta sentire: "Ho avuto questa voglia, di parlare con lei. Noi non ci sopportavamo più. Mi è dispiaciuto sì, come ha detto lei stessa ci siamo perse".