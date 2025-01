video suggerito

Inquilini contro il provvedimento del GF, Signorini: "Tutti responsabili, nessuno ha fermato Helena e Ilaria" "Quello che è successo è responsabilità di tutti, nessuno ha avuto il coraggio di dire basta". Alfonso Signorini, nella puntata del 13 gennaio del Grande Fratello, ha spiegato perché Helena Prestes e Ilaria Galassi sono finite in nomination insieme ad altri concorrenti, che non c'entravano con le loro liti. Le due hanno avuto un'accesa discussione, arrivata anche alle mani.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 13 gennaio del Grande Fratello si è aperta con una precisazione di Alfonso Signorini. La scorsa settimana, Helena Prestes e Ilaria Galassi sono finite in nomination d'ufficio per decisione del reality, dopo la violenta lite che le ha viste coinvolte, in cui sono arrivate anche alle mani. Alcuni inquilini in Casa, però, non sono stati d'accordo e si sono lamentati durante la settimana.

Le lamentele degli inquilini per il provvedimento del GF

"Ho sentito qualche lamentela sul provvedimento del Grande Fratello", ha detto Alfonso Signorini aprendo subito il collegamento con gli inquilini. Poi ha mostrato un filmato, in cui Pamela Petrarolo spiegava di non essere d'accordo con quanto deciso dal GF: "Tutti si aspettavano un gesto forte, magari un televoto flash o una nomination senza inserire gli altri della Casa". "Si finisce a un televoto dove alcune persone, che non c'entrano un ca**o, sono penalizzate e mi dispiace", ha aggiunto Lorenzo Spolverato. Il ragazzo non è d'accordo che Helena e Ilaria siano finite in nomination d'ufficio insieme ad altri concorrenti che, nelle loro discussioni, non c'entravano nulla e non lo avrebbero meritato.

La spiegazione di Signorini: "Tutti responsabili, nessuno lo ha impedito"

Dopo aver fatto sentire al pubblico le lamentele di alcuni concorrenti, Signorini ha spiegato il motivo per cui il Grande Fratello ha deciso di coinvolgere nel provvedimento anche altri concorrenti, che non c'entravano direttamente con i fatti in questione. "Per rispondere a Lorenzo, non so se vi ricordate cosa vi ho detto quando siete entrati. Tutto quello che è successo è responsabilità di tutti perché nessuno lo ha impedito", ha spiegato il conduttore. Poi ha precisato: "Se il GF ha deciso così è perché si è arrivati a certe scene e nessuno ha avuto il coraggio di dire basta. Si può fare scudo anche con la propria intelligenza, non solo con la forza fisica".