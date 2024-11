video suggerito

Mariavittoria e Tommaso al GF non si nascondono più, il bacio e la confessione: "Andiamo via da qui" Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al GF non nascondono più l'interesse che provano l'uno per l'altra. Nel pomeriggio si sono lasciati andare a baci a stampo e confessioni importanti. L'idraulico 24enne ha chiesto alla sua inquilina: "Andiamo via da qui".

A cura di Gaia Martino

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno creato un rapporto di complicità e nella casa del Grande Fratello, questo pomeriggio di domenica 3 novembre 2024 si sono lasciati andare a baci a stampo e confessioni importanti. Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso li hanno stuzzicati complimentandosi con loro – "Siete proprio belli" – e chiedendogli se saranno invitate al loro matrimonio. Ad un tratto, Tommaso ha baciato Mariavittoria, poi le ha chiesto di "andare via insieme".

I video di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al GF: "Andiamo via da qui"

Cantando e scherzando con Pamela Petrarolo e Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra. Poco dopo, l'idraulico 24enne ha chiesto alla sua inquilina di andare via insieme: "Si esce, io e te. Non siamo mica costretti qui. Andiamo via da qui". Mariavittoria, però, gli ha risposto con un no secco: "No, tu devi vincere. Tu sei costretto qui, voglio che vinci. Chi se ne frega di tutto".

Tommaso, in un secondo momento, ha poi guardato le telecamere e rivolgendosi alla nonna che lo guarda da casa, ha dichiarato: "Nonna, ti porto un medico a casa. Lo vedi o no?".

Il flirt con Maica sfumato: "Sei più bella tu"

Tommaso durante la permanenza di Maica Benedicto nella casa, sembrava essersi infatuato della modella spagnola la quale ha poi dichiarato di aver avvertito delle "energie" tra di loro. Dopo il collegamento con la casa spagnola – dove la concorrente è rientrata – Tommaso, però, ha confessato a Mariavittoria di non pensare a lei. "L'ho sempre detto dal primo confessionale che non mi piace esteticamente. Sei più bella te per me" ha confessato alla sua inquilina. Nella casa del Gran Hermano, però, Maica continua a parlare di lui: "Era super timido, in sauna ognuno era seduto da una parte".