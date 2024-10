video suggerito

Maica vuole tornare al GF italiano per Tommaso: “So che gli piaccio”, Shaila promette di aiutarla Maica Bendicto è rientrata in Spagna per tornare nella Casa dell’edizione locale del suo Grande Fratello ma il suo cuore è rimasto in Italia, da Tommaso Franchi. Shaila Gatta ha promesso di aiutarla: “Sarò la sua messaggera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dal Grande Fratello iberico arriva l’inaspettata alleanza tra Shaila Gatta e Maica Benedicto, la concorrente spagnola rimasta per qualche giorno nella Casa italiana del GF. Una volta rientrata a Madrid, Maica ha ammesso di provare forte nostalgia nei confronti dell’Italia e, in particolare, di Tommaso Franchi. L’incontro tra i due sembrerebbe avere lasciato il segno nella spagnola che, ai suoi coinquilini, ha raccontato di essersi presa una cotta per il giovane italiano: “Sento qualcosa di forte qui nello stomaco. Quando Tommaso si avvicina sentivo la stessa sensazione. Un’energia”.

La reazione di Tommaso Franchi dopo l’uscita di Maica

È stata la stessa Maica a raccontare che Tommaso sarebbe apparso particolarmente dispiaciuto dopo avere appreso la notizia della partenza della spagnola. “Mi hanno fatto vedere diverse immagini”, ha raccontando Benedicto, rivelando le immagini viste nel confessionale che hanno reso nota la reazione di Tommaso alla notizia della sua partenza, “All’inizio erano tutti insieme e gli hanno dato la notizia che ero dovuta andare via. E ho visto lui che chiedeva perché, si preoccupava che fosse a causa sua. Poi c’era solo lui che diceva che sono una ragazza semplice, buona, per niente snob. Che gli piaccio. L’ho visto e ho pensato che fosse lui (quello giusto, ndr). Quando lo guardavo negli occhi non riuscivo a smettere di guardarlo. Era come se mi attirasse a sè. Voglio vederlo, ho bisogno di guardarlo in faccia”.

Shaila Gatta a Maica: “Parlerò con Tommaso”

A sorpresa, a tendere una mano a Maica è stata Shaila, che qualche giorno fa aveva dimostrato di non nutrire grossa simpatia nei confronti della spagnola. Nonostante l’apparente antipatia iniziale, la ballerina napoletana ha promesso che avrebbe aiutato la spagnola a far sapere a Tommaso che, nonostante la distanza, Benedicto penserebbe a lui: “Quando lo vedrò gli dirò che stai pensando a lui, che lo saluti e che lo aspetti. Non preoccuparti, sarò la tua messaggera”.