Shaila Gatta e Maica Benedicto al GF, la conoscenza in collegamento va storta: "Mi sta già sul caz*o" Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno conosciuto nella casa del GF spagnolo, attraverso il collegamento video, Maica Benedicto, ma qualcosa è andato storto. L'ex velina non ha apprezzato l'atteggiamento della collega e non ha nascosto il suo fastidio: "Questa mi sta già sul ca**o", le parole ad alta voce.

A cura di Gaia Martino

Durante un collegamento video tra le due case del Grande Fratello, quello italiano e quello spagnolo, Maica Benedicto ha conosciuto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Qualche problema di audio non ha permesso alla concorrente spagnola – che ha lasciato la casa di Cinecittà nelle ultime ore per rientrare a Madrid – di ascoltare correttamente le parole dei due inquilini italiani. Il suo atteggiamento, però, non sarebbe piaciuto all'ex velina che non ha nascosto la sua prima impressione sulla collega. Rivolgendosi a Lorenzo Spolverato ha commentato: "Questa mi sta già sul ca**o".

Le presentazioni tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Maica Benedicto

Quando Maica Benedicto si è collegata con la casa del Grande Fratello spagnolo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno subito dichiarato a voce alta: "Ciao Maica, piacere di conoscerti". Qualche problema tecnico, però, non ha permesso alla concorrente spagnola di ascoltare correttamente le parole dei suoi colleghi. Pochi secondi dopo ha così commentato: "Che forte Lorenzo, è un piacere. E lei come si chiama? Chiara?". L'ex velina non ha gradito l'atteggiamento della collega spagnola e si è lasciata andare a un commento sul suo conto, nonostante sapesse di essere vista e ascoltata: "Questa mi sta già sul ca**o". Poi ha continuato per replicare: "Mi chiamo Shaila".

Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello italiana

Nelle ultime ore Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello per fare rientro a Madrid dove ad attenderla c'è la porta rossa del Gran Hermano. Non è ancora chiaro cosa succederà, se la concorrente vivrà per qualche giorno con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – che per questa settimana hanno preso il suo posto – o se questi due faranno rientro in Italia in queste ore. Intanto, sui social, i telespettatori italiani sentono già la mancanza della spagnola.