GF, Maica Benedicto torna in Spagna ma le manca Tommaso: “C’è stata subito intesa”

Maica Benedicto, dopo una settimana di permanenza nella casa più spiata d'Italia, è stata richiamata dalla Spagna. La gieffina ha però raccontato quanto l'esperienza italiana le sia piaciuta e quanto abbia legato con uno dei gieffini: Tommaso Franchi.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo una breve permanenza nella casa italiana, Maica Benedicto ha dovuto lasciare il Grande Fratello per tornare in Spagna, dove ha ripreso a condurre il suo gioco. Eppure, nonostante i pochi giorni a contatto con gli inquilini italiani, la ragazza spagnola sente già nostalgia dell'atmosfera venutasi a creare in quei giorni, ma soprattutto della vicinanza di Tommaso Franchi.

Il dispiacere di Maica nel lasciare la casa del GF

Quando le hanno comunicato che sarebbe dovuta tornare in Spagna, infatti, Maica non è riuscita a trattenere le lacrime e in una seduta in confessionale, ha spiegato anche le motivazioni di questo dispiacere: "Mi manca già quella casa, ho conosciuto persone belle, stilose, simpatiche, abbiamo ballato, cantato, buon cibo… Mi mancano già". La gieffina ha poi continuato il suo discorso, parlando di come si sia sentita immediatamente diversa una volta messo piede nella casa più spiata d'Italia:

Quando sono arrivata in quella casa mi è successo una cosa che credo non mi sia mai successa prima. Ho avuto una connessione con una persona, Tommaso e ora sto male. Sono venuta qui e lui è stato come… Tutto molto strano. Mi sono legata a molte persone di quella casa, sono stati tutti incredibili con me, mi hanno trattata benissimo.

Maica sente la mancanza di Tommaso

Senza dubbio, però, uno dei motivi che più hanno alimentato la tristezza nell'andar via, è stato il rapporto venutosi a creare con uno dei concorrenti italiani. Si tratta di Tommaso Franchi, con il quale si è creato subito un feeling, che lei ha spiegato in maniera molto schietta, pur sapendo che intanto lui aveva già un flirt in altro con un'altra gieffina: Maria Vittoria Minghetti. Intanto Maica ha rivelato:

Ma con quel ragazzo, Tommaso, c'è stata subito intesa, la prima notte ho dormito nel letto accanto al suo. Io stavo male e lui mi ha fatto ridere, abbiamo parlato. Ho avuto una bella connessione con lui. Al di là di qualsiasi cosa fisica, parlo proprio di connessione mentale. Se mi manca? Sì, molto, sono sincera. Non ho avuto nulla con lui, neanche un bacio. Questo non mi preoccupa.