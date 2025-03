video suggerito

Lorenzo Spolverato minaccia di lasciare la casa a poche ore dalla finale del Grande Fratello: “Esco dalla porta” Lorenzo Spolverato ha minacciato di attraversare la porta rossa. Manca poco alla finale del Grande Fratello, ma proseguono i momenti di tensione nella casa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Le ultime ore nella casa del Grande Fratello non sono di certo all'insegna del relax. Lorenzo Spolverato si è infuriato con gli autori. Il motivo? Non gradiva le canzoni diffuse nella casa. Non è chiaro se per semplice gusto personale o se gli ricordassero momenti spiacevoli. A un passo dalla finale, ha minacciato di lasciare la casa.

Lorenzo Spolverato si scontra con gli autori del Grande Fratello

La regia inquadrava Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes che erano a letto. Mavi, all'improvviso, ha urlato: "Oddio Lorenzo, ma è uscito?". L'uomo ha raggiunto le due concorrenti in camera, mentre rimproverava gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini. Ha afferrato il microfono e ha urlato: "Cambiate playlist o abbassate la musica per favore, altrimenti esco dalla porta". Insomma, il percorso di Spolverato si è concluso nello stesso modo turbolento in cui è iniziato. Mancano poche ore alla finale e Lorenzo è tra i concorrenti che godono di più seguito. Riuscirà a salire sul podio?

Il monologo di Lorenzo a poche ore dalla finale

Secondo quanto riporta Biccy.it, Lorenzo Spolverato – dopo la sfuriata con gli autori – avrebbe raggiunto il giardino e si sarebbe lasciato andare a un monologo nel quale ha ripercorso la sua esperienza nel reality di Canale5:

Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche tutte quelle persone che mi hanno provocato, che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi. E poi ringrazio quelli che hanno cercato di farmi usare dei toni più o meno cattivelli a seconda del percorso. Io credo di sapere bene chi sono, sicuramente mi sono messo in discussione dall’inizio, e queste persone qua mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me, poi a seconda dei punti di vista. Però intanto mi hanno conosciuto così per come sono, perché sono sempre stato vero e questa cosa ovviamente mi rende grato. Quindi grazie anche a tutti loro.