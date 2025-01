video suggerito

Helena Prestes chiede la squalifica di Ilaria Galassi dopo la rissa al Grande Fratello: "Ho avuto paura" Al Grande Fratello Helena Prestes non perdona Ilaria Galassi dopo la lite avuta nei giorni scorsi. La modella si aspetta che l'ex ragazza di Non è la Rai vada incontro alla squalifica.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La violenta lite tra Ilaria Galassi e Helena Prestes continua a tenere banco. In queste ore, la modella brasiliana ha invocato la squalifica per l'ex ragazza di Non è la Rai. Mentre chiacchierava con Zeudi Di Palma le ha confidato di avere avuto paura quando Ilaria si è scagliata contro di lei. Per sapere se Alfonso Signorini e il Grande Fratello prenderanno provvedimenti occorrerà attendere la puntata prevista per martedì 7 gennaio.

Grande Fratello, Helena Prestes non perdona Ilaria Galassi

Helena Prestes si è confidata con Zeudi Di Palma dopo la rissa con Ilaria Galassi. La modella ha visto andare in scena diverse liti nella casa ma, a suo dire, non avrebbe mai sperimentato qualcosa di simile a quanto accaduto con Galassi:

Ci sono diversi tipi di aggressione. Quelle verbali ci sono state (nella casa, ndr). Ma che ti viene così vicino, non l'ho mai visto. Avevo paura che mi toccasse il viso. Ti giuro, è brutto avere paura.

E ha riflettuto sul fatto che la paura che ha provato avrebbe potuto spingerla a reagire di istinto e a "spostarla" per difendersi. Zeudi ha replicato con sollievo: "Per fortuna non è successo niente". Helena, tuttavia, non sembra disposta a perdonare. Quindi ha invocato la squalifica della concorrente: "Spero che le parlino e venga squalificata. Penso che sarebbe giusto".

Dopo la rissa, anche Ilaria si aspetta provvedimenti nei suoi confronti

Ilaria Galassi, dal canto suo, spera che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti per poter tornare a casa dal suo compagno e dai suoi figli: "Io spero che prendano qualche provvedimento per il comportamento che ho avuto. Quanto lo spero". Jessica Morlacchi le ha spiegato che se desidera attraversare la porta rossa, tanto vale che lo faccia di sua spontanea volontà anziché aspettare che sia la produzione ad allontanarla: "Se stai così a questo punto vai via tu".