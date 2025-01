Alfonso Signorini entra nella casa del GF, il discorso ai concorrenti: “Oltrepassato il limite della decenza”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini è entrato nella casa di Cinecittà questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello. Ha raggiunto i concorrenti per parlargli faccia a faccia dopo quanto accaduto negli ultimi giorni: Helena Prestes ha litigato animatamente con Ilaria Galassi e con Jessica Morlacchi e in entrambe le discussioni gli inquilini sono stati costretti a intervenire per dividerle. Il conduttore, prima di rivelare il provvedimento disciplinare deciso contro i concorrenti, ha sgridato tutti accusandoli di aver oltrepassato il limite.

Il discorso di Alfonso Signorini ai concorrenti del GF

Alfonso Signorini non appena fatto il suo ingresso in Casa, si è rivolto così ai concorrenti: "Buon anno, lo avete iniziato in modo turbolento e questa è la ragione per la quale io sono qua da voi. Turbolento, sapete cosa significa. Avete fatto e detto cose he hanno oltrepassato il limite del buongusto, della decenza. Chi ha fatto quel che sa ne risponderà questa sera. Sono dispiaciuto perché non mi piace fare il maestrino". Poi ha continuato: "C'è chi vuole vincere il GF, chi vuole competere e gioca tutte le sue carte. C'è chi vuole approfittarne e diventare più famoso e quindi vuole mettersi in mostra. Poi c'è chi vuole fare un'esperienza personale. Queste ragioni non giustificano il non saper convivere con l'intelligenza, rispetto, empatia, con dignità. Quello che ho visto e che il pubblico ha visto è tutto fuorché dignitoso. Non solo le persone che hanno detto e fatto queste cose hanno fatto una brutta figura, ma tutte. Avete lasciato che questa situazione degenerasse. Non ho visto nessuno che abbia alzato la mano per dire "Cosa stiamo facendo?". Ognuno è responsabile di ciò che è successo. Questo è il momento di chiedervi "Cosa voglio lasciare di me dopo questo programma?", forse non ve la siete fatta". Prima di lasciare la casa, ha concluso: "Stasera voglio la verità, perciò sono venuto qui. Cercate di riconoscere i vostri limiti, i vostri sbagli. Tutti li hanno visti. Non si doveva arrivare a questo punto di non dignità".