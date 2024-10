video suggerito

Jessica Morlacchi: “Ho sofferto di attacchi di panico e depressione. Mi sono chiusa in casa, non uscivo più” Jessica Morlacchi ha raccontato la sua storia nella casa del Grande Fratello. Durane l’adolescenza ha sofferto di attacchi di panico e depressione, che ha deciso di affrontare a 30 anni con un percorso psicologico: “Ho smesso di lavorare, mi sono chiusa in casa. Non volevo vedere nessuno e dormivo tutto il giorno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha raccontato la sua storia. L'ex cantante dei Gazosa, 37 anni, si è aperta riguardo alla sua adolescenza e ai momenti difficili che ha dovuto affrontare. "Ho sofferto di attacchi di panico e depressione, non riuscivo ad alzarmi dal letto e dormivo tutto il giorno", ha spiegato la concorrente.

La storia di Jessica Morlacchi

Ancora adolescente, nel pieno della sua carriera come cantante nel gruppo dei Gazosa, Jessica Morlacchi ha iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico, che con il passare degli anni sono diventati sempre più frequenti:

Nell'estate del 2002 ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a causa del lavoro, il palco, i tour. Lo stress era tanto, mio padre non capiva. Verso i 18-19 anni gli attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti, mi capitava tutti i giorni. Vedevo bianco, mi buttavo per terra e non volevo camminare. Mi sono chiusa in casa, non ho avuto un'adolescenza normale.

Non sentendosi bene, Morlacchi si è chiusa in casa e ha iniziato a soffrire di depressione e agorafobia: non voleva uscire nè incontrare nessuno. "Dormivo tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Insieme alla depressione è arrivata l'agorafobia, la paura degli spazi grandi. Non prendevo più treni e aerei, volevo stare a casa. Ho smesso di lavorare", ha raccontato la concorrente.

"A 30 anni ho iniziato un percorso, ora sono tornata forte"

A 30 anni Jessica Morlacchi ha trovato la forza di affrontare un percorso psicologico e psichiatrico per riprendere in mano la sua vita: "Ho iniziato ad andare dallo psichiatra dopo che con lo psicologo non aveva funzionato. Mi ha dato degli antidepressivi, non ad alto dosaggio, che ho preso per sei mesi. Dovevano calmare il mio cuore, appena sveglia aveva 145 battiti". La cantante ora fa sapere di essersi rimessa in sesto e di essere forte, anche se arrabbiata perché "non posso tornare indietro".