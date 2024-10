video suggerito

Titty a Temptation Island getta l’anello di fidanzamento nel fuoco: “Può morire insieme ad Antonio” Titty a Temptation Island, dopo aver visto i video del fidanzato Antonio sempre più vicino alla tentatrice Saretta, ha deciso di gettare l’anello di fidanzamento nel fuoco. Poi si è avvicinata al single Edoardo: “Ora devo trovare casa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Temptation Island questa sera, martedì 1 ottobre 2024, Titty ha assistito a nuovi video del fidanzato Antonio, sempre più vicino alla single Saretta. Il fidanzato ha dichiarato ancora una volta di non sapere se prova più gli stessi sentimenti di prima: Titty, dopo un lungo sfogo con Filippo Bisciglia, ha deciso di gettare l'anello di fidanzamento nel fuoco.

Lo sfogo di Titty prima di gettare via l'anello

"Metto io la legge, esce con lei. Ad aprile quando mi ha fatto la proposta e siamo andati a vedere il ristorante, già non provava gli stessi sentimenti?" ha dichiarato Titty guardando i nuovi video del fidanzato Antonio con la sigle Saretta. Dopo, con le altre fidanzate, si è sfogata in lacrime: "A me fa paura affrontare tutto dopo, sono sicura che non me lo riprendo. Mi ha fatto troppo male. Mi ha ferito il fatto che è andato al sushi con quella. Da un anno glielo chiedevo, non mi ha mai portato". Al falò, davanti a Filippo Bisciglia, ha poi assistito a nuovi video. Antonio ha chiesto alla tentatrice se fosse realmente interessata, lei ha allora risposto: "Ti ho già detto che sto bene con te. Non c'entro niente con la vostra storia, dovete risolvere voi due". Titty, dopo aver assistito alle immagini, ha commentato: "Sta facendo il tentatore. Mi disgusta vedere lui che si comporta da single. Lei gli sta aprendo il cervello, le faccio i complimenti, per ricordargli che è fidanzato. Per 3 anni mi sono annullata. Forse è venuto qua per discriminarmi, dice che sono chiatta". "Lui ha gli addominali?" ha allora scherzato Filippo Bisciglia. Nei video Titty ha assistito anche a una scena in spiaggia nella quale il fidanzato scrive qualcosa alla single, nascondendosi dalle telecamere. Saretta gli ha risposto: "Non lo so, queste cose si vedono con calma. Sento che c'è complicità, ma è tutto accelerato". Titty ha allora deciso di gettare l'anello di fidanzamento nel fuoco:

Mi sono trovata in una valle di lacrime, vorrei morire. Non so chi mi sta dando questa forza. L'anello non ha più senso, lo butto. Avere quell'anello sul dito rappresentava tutto. Non ha più senso ora, può morire con lui. Mi sono sempre presa cura di lui. Ora sto pensando a me stessa, ora può fare la sua vita. Va bene così. Sto rinascendo.

"So tutto di voi, mi ha fatto strano questo gesto. Non penso che tu ora stia bene", il commento di Filippo Bisciglia prima di abbracciarla.

Il falò di Antonio e i video di Titty vicina al single Edoardo

Anche Antonio, al momento del suo falò, ha assistito ad alcuni video della fidanzata. Titty si è divertita con alcuni tentatori, in particolare si è avvicinata al single Edoardo e a lui ha confessato la sua volontà di allontanarsi dal fidanzato. "Mi ha fatto piacere vederla, però sono tranquillo perché penso che lei ha visto di peggio. Credo che si sia svegliata, non la vedo interessata. Sta con lui per sfogo, per ripicca. La conosco", il commento di Antonio prima di rientrare nel villaggio. "Le faccio vedere io a Titty, ora giochiamo" ha commentato tirando pugni all'albero. Antonio si è poi confidato con Saretta: "Non sto qui per sminuire Titty, ma perché mi mancano delle cose. Sono arrabbiato, ha fatto passare un messaggio sbagliato. Però, fuori da qui deve trovare casa. Ha superato il limite ed è consapevole".