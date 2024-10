Anna Tatangelo: “Mio figlio Andrea si fidanza ogni settimana”, la reazione di Silvia Toffanin

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Anna Tatangelo è stata ospite della puntata di Verissimo trasmessa domenica 20 ottobre. Con lei anche Mietta e Lola Ponce con le quali condivide l'esperienza di Io Canto Generation. La cantante ha parlato del figlio Andrea, nato dalla lunga relazione con Gigi D'Alessio. Oggi ha 14 anni e, sentimentalmente parlando, inizia a guardarsi intorno.

Cosa ha detto Anna Tatangelo sul figlio Andrea a Verissimo

Anna Tatangelo, parlando del figlio Andrea, ha dichiarato: "Sto cercando di trasmettere l'amore per la musica a mio figlio. Per ora l'ascolta soltanto, non vuole cantare". È intervenuta Mietta che ha raccontato che suo figlio ama il calcio ma lei ritiene che sia anche portato per la musica e per il ballo, poi ha ironizzato: "Tra mio figlio e il figlio di Anna sono più portati per qualcos'altro". Anna Tatangelo ha aggiunto: "Per le ragazzine". Silvia Toffanin si è mostrata comprensiva: "È l'età, dovete stare serene. Ne so qualcosa". E Anna Tatangelo: "Si fidanzano ogni settimana praticamente". Quindi ha fatto sapere che Andrea nutre grande ammirazione per lei e quando, sui social, si imbatte nei video realizzati dai fan, le dice: "Mamma sei veramente brava". Poi, ha svelato:

Lui è super social, ma delle volte sai cosa fa il furbacchione? Mi disattiva la visualizzazione, quando mette delle cose con la fidanzatina.

La reazione di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha voluto approfondire: "Quindi Andrea è fidanzato?". Ma Anna Tatangelo ha sminuito la cosa: "Sì, si fidanza ogni settimana". Pronta la reazione della conduttrice che ha pensato alla fidanzatina di Andrea e a cosa avrebbe provato assistendo all'intervista rilasciata da Anna Tatangelo: "Ah beh, gli stai facendo una bella pubblicità, pensa alla povera fidanzatina". La cantante ha concluso: "Allora non lo diciamo" ed è scoppiata a ridere.