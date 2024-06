Anna Tatangelo di nuovo single, è finita con Mattia Narducci: “Lavoro su me stessa dopo una storia tossica”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Angela Tatangelo ha messo un punto alla relazione con Mattia Narducci e nel nuovo singolo Mantra, uscito lo scorso 24 maggio, ha deciso di mettersi a nudo raccontando "una storia d'amore e un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore". Dopo la tormentata storia con Livio Cori, la celebre cantante aveva ritrovato la felicità tra le braccia del modello 27enne, di 10 anni più giovane di lei, ma la loro relazione dopo circa un anno sarebbe giunta al capolinea, stando a quanto scrive Il Messaggero.

La fine della storia con Mattia Narducci

Nessun annuncio ufficiale è arrivato dopo gli ultimi rumors, ma Mattia Narducci e Anna Tatangelo, stando a quanto svela Il Messaggero, non sarebbero più una coppia. Potrebbero confermare la separazione i diversi indizi su Instagram: lei non lo segue più e da diverse settimane ha smesso di pubblicare foto o stories con lui.

Il profilo social della cantante è ora incentrato sul figlio Andrea, nato dalla passata storia con Gigi D'Alessio, e sul nuovo album. Il singolo Mantra, come raccontato da lei stessa, parla di "autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi". Nel presentare la nuova canzone avrebbe fatto un'allusione alla relazione da poco terminata, con il modello. Lo scorso 27 maggio ha scritto in una didascalia: "Adesso lascia indietro quello che non serve".

Le parole di Anna Tatangelo su Mantra pubblicato ‘dopo una relazione tossica'

Anna Tatangelo a fine maggio, quando ha annunciato l'uscita del nuovo album, aveva raccontato di sentirsi rinata e di aver acquisito nuove consapevolezze. In una nota stampa diffusa dall'ANSA, aveva dichiarato: "Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l'altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi".