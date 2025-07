Giulia De Lellis racconta la gravidanza: “Tony Effe voleva un figlio già dopo due mesi, io ho preferito aspettare”

In un video pubblicato su TikTok, Giulia De Lellis ha raccontato come sta procedendo la gravidanza: “Sto benissimo, mi sento fortunata”. Presto diventerà mamma di Priscilla insieme al compagno Tony Effe: “L’abbiamo desiderata. Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino”.

Giulia De Lellis continua a raccontare la sua gravidanza sui social. Dopo essersi concessa una breve vacanza senza il futuro papà, l'influencer ha pubblicato su TikTok un video (girato in realtà qualche mese fa) in cui racconta come stanno procedendo questi mesi di attesa, dalla sue condizioni di salute alla scelta del nome. Presto diventerà mamma per la prima volta della piccola Priscila insieme al fidanzato Tony Effe. "Sto benissimo, mi sento fortunata", ha spiegato.

Come procede la gravidanza di Giulia De Lellis

In un lungo video pubblicato su TikTok, Giulia De Lellis ha aggiornato i followers su come sta procedendo la gravidanza, ormai prossima al termine. "Sta andando nel migliore dei modi, sto benissimo, mi sento fortunatissima. A parte qualche fastidio costante e quotidiano, sto benone", ha spiegato. Sia l'influencer che il compagno Tony Effe desideravano diventare genitori. La gravidanza quindi è stata "desiderata, cercata e voluta", anche e soprattutto dal cantante: "Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due o tre mesi che stavamo insieme potevano avere un bambino. Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci".

@giuliadelellis103 Qualche kg (e mese) fa giravo questo video♥️ l’entusiasmo, la gioia e la curiosità sono sempre le stesse però… Vi lascio qualche funfact della mia gravidanza ( non ho il dono della sintesi quindi ne dovrò mettere un altro, sorry ) ma so che lo aspettavate tanto!!! E scusate se non ne parlo molto ma chi ci sta passando capirà quanto sia bello proteggere tutto questo ♥️♥️ ♬ suono originale – Giulia

La scelta del nome Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe chiameranno la loro prima figlia Priscilla: "Volevamo un nome romano, significa nobile. Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra. Quando lui me l'ha detto me ne sono innamorata". L'attesa della bambina sta cambiando la futura mamma sotto diversi punti di vista, tanto che spesso si trova a vivere momenti di up e down: "Da quando sono incinta non ho più pazienza. Sono una piagnona, già prima ero sensibile, adesso con la parte ormonale faccio scenate di gelosia". E sul suo corpo in cambiamento: "La bambina mi poggia sulla sciatica, quindi da una certa ora in poi non sono più una donna indipendente. Se mi sdraio o mi siedo troppo dritta ho bisogno di qualcuno che mi tiri su. Chili ne ho presi, ma fa parte del gioco, non vi voglio influenzare quindi non ve li dico".

Giulia De Lellis e i gossip sulla gravidanza anticipata dei paparazzi

La futura mamma si è anche esposta sul tema della gravidanza "anticipata" dai paparazzi, cioè sul fatto che i giornali abbiano dato la notizia prima che a farlo fosse lei. "Non so a che scopo perchè non ci hanno preso un euro. Non ci sono riusciti perché l'hanno detto quando ormai ero già bella che navigata, lo sapevano tutti i miei amici, parenti ed ero anche uscita da un pezzo dalla fase di pericolo", ha spiegato l'influencer. Così come Aurora Ramazzotti e Jacqueline Luna Di Gaicomo, anche De Lellis è d'accordo sull'idea che si tratti di un gesto "sgradevole", soprattutto quando di mezzo ci sono condizioni di salute, "situazioni un po' più delicate e personali": "Trovo sgradevole che queste persone privino delle persone di certe informazioni perché hanno bisogno di delicatezza per essere veicolate, anche se sei un personaggio pubblico".