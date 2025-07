Giulia De Lellis incinta in vacanza senza Tony Effe: “È sacrosanto. Fa bene alla relazione”

Mentre inizia il conto alla rovescia per l'arrivo della piccola Priscilla, Giulia De Lellis e Tony Effe si godono le vacanze estive. I due hanno deciso di trascorre del tempo con i rispettivi amici, scelta che in molti hanno letto come l'esordio di una crisi. L'influencer ha messo in chiaro la sua posizione sulla questione: "Fa benissimo alla vostra persona e alla vostra relazione".

Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza separati: la spiegazione dell'influencer

In un video condiviso sui social, Giulia De Lellis ha messo in chiaro che ritagliarsi dei momenti con i rispettivi amici è "sacrosanto" per lei e per il suo compagno Tony Effe. Quest'ultimo, infatti, si trova a Lipari, mentre lei sta trascorrendo alcuni giorni con due sue amiche in un esclusivo resort. È proprio distesa dalla camera dell'hotel che ha voluto dire la sua: "Stavo leggendo dei dm che ricevo, non e la prima volta, perché pure nella scorsa vacanza lo avete detto. Dite: "Eh, beata te che parti, che il fidanzato non ti dice niente". Ma ragazze, se siete fidanzate con qualcuno che anche per scherzo prova a dirvi di non farvi una vacanza con le vostre amiche, e questo vale anche per i ragazzi, scappate". Per De Lellis un divieto del genere è impensabile: "Fa benissimo alla vostra persona, ma anche alla vostra relazione. Non esiste che un fidanzato o una fidanzata vietino di passare un weekend, una settimana con amici o amiche.Per me è una cosa sacrosanta, non vi so spiegare, nessuno ve lo può vietare, chi lo fa non vi vuole veramente bene".

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori

Nonostante la riservatezza sulla loro relazione, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato l'imminente arrivo della loro primogenita Priscilla con un baby shower in grande stile a Roma. L'evento, tenutosi all'insegna di un picnic, un bagno in piscina e un sostanzioso buffet ha visto i futuri genitori godersi un pomeriggio di festa. Nessuna immagine o video è apparso sui loro profili social ufficiali, ma a documentare la giornata sono stati gli invitati, che con stories e post hanno svelato alcuni momenti del party, inclusa una tavola dove gli ospiti hanno potuto decorare bavaglini per la piccola.