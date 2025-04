video suggerito

Antonino Spinalbese fa chiarezza sul riavvicinamento con Belen Rodriguez, il commento dopo le foto insieme Ospite di Pomeriggio 5, Antonino Spinalbese ha commentato i recenti gossip secondo cui ci sarebbe un riavvicinamento in corso con Belen Rodriguez, sua ex fidanzata e padre di sua figlia Luna Marì. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonino Spinalbese ha commentato le voci di un presunto riavvicinamento alla sua ex Belen Rodriguez. Di recente i due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Gente, dopo aver passato una serata insieme, tra "carezze e sguardi complici". Il noto hairstylist ha fatto chiarezza ospite di Pomeriggio Cinque, nella puntata del 4 aprile, parlando con Myrta Merlino.

Antonino Spinalbese commenta le voci di un riavvicinamento a Belen

Myrta Merlino ha cercato di fare chiarezza con Spinalbese riguardo alle recenti voci che lo riguardano, secondo le quali ci sarebbe un riavvicinamento in corso con Belen Rodriguez, sua ex fidanzata e mamma di sua figlia di Luna Marì. "La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo", ha spiegato l'hairstylist. Una risposta che appare come una smentita, chiarendo che si tratta di un rapporto per il bene della figlia. "Tu stai dicendo: il fatto di stare con Belen è importante per mia figlia?", ha chiesto Merlino. "È fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla", ha spiegato.

La nuova avventura a The Couple: con chi sarà in coppia

Mentre le indiscrezioni sulla sua vita privata diventano sempre più insistenti, Spinalbese è pronto a mettersi alla prova con una nuova avventura televisiva. Da lunedì 7 aprile sarà uno dei concorrenti di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Al momento non si sa chi lo accompagnerà in questo viaggio, tanto che lui ha lanciato sui social un appello per trovare il compagno o la compagna ideale, spiegando quali caratteristiche dovrebbe avere: "Compensarmi in tutto, compensare i miei errori ma non io i suoi. Spero sia il leader della coppia e pensi a tutto. Non una persona impulsiva perché ci sono già io, ma ben organizzata".