Andrea Damante è diventato papà: l’annuncio della nascita e le prime foto con Elisa Visari e il figlio Liam

Dopo le voci circolate nelle ultime ore, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato con un post su Instagram la nascita del loro primo figlio insieme. Ieri gli esperti di gossip avevano rivelato che l'influencer aveva partorito: con un post di coppia, hanno rivelato che Liam è nato il 12 settembre.

Le prime parole dopo la nascita di Liam

"Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam. Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia" hanno scritto Elisa Visari e Andrea Damante su Instagram in un post aggiunto pochi minuti fa. Hanno reso pubbliche le prime foto con il piccolo Liam, poi un'immagine che ritrae l'influencer mentre mangia un panino con il prosciutto, alimento non consigliato in gravidanza.

Tantissimi i volti noti del piccolo schermo che hanno fatto gli auguri alla coppa. Da Sophie Codegoni, Giulia Salemi, Clarissa Marchese a Brando Ephrikian e Francesca Rocco: tutti ex volti dei programmi di De Filippi hanno dato il benvenuto a Liam.

L'amore con Elisa Visari e la gravidanza annunciata ad aprile

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono conosciuti durante il periodo Covid. "Io stavo girando Luce dei tuoi occhi, ero sul set a Vicenza, e un'amica in comune ci ha organizzato un appuntamento" raccontò lei ospite di un podcast. Per lui fu amore a prima vista, il primo dopo la tormentata storia con Giulia De Lellis, e per questo motivo, dopo 4 anni, hanno deciso di allargare la famiglia. Lei ha 23 anni, lui 35, ma l'età non è mai stata un limite. A tal proposito la Visari spiegò: "Non l'abbiamo mai sentita, siamo molto complici". Ha scoperto di essere incinta a fine gennaio, "eravamo sicuri, lo sapevamo. Abbiamo fatto il test insieme". È stato lui a organizzarle il baby shower insieme alle amiche, regalandole una sorpresa inaspettata. Ora sono pronti per un nuovo capitolo della loro vita insieme.