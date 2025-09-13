Anna Tatangelo svela il sesso del secondo figlio e parla del padre: “Con Giacomo ci siamo trovati. Voglio privacy”

Anna Tatangelo, incinta per la seconda volta, ha svelato il sesso del bebè in arrivo e anche il nome scelto. Ospite di Verissimo, la cantante ha anche parlato per la prima volta del compagno e futuro padre Giacomo Buttaroni: “Non fa parte dello spettacolo, voglio tenere riservata la mia vita privata”.

Anna Tatangelo diventerà presto mamma per la seconda volta. La cantante, 38 anni, ha annunciato di essere incinta lo scorso giugno e nello studio di Verissimo, sabato 13 settembre, ha svelato se il bebè in arrivo sarà un maschio o una femmina e il nome scelto. La futura mamma ha anche parlato dell'identità del padre, il compagno Giacomo Buttaroni, confermando le indiscrezioni degli scorsi mesi e spiegando il perché preferisce non parlarne pubblicamente.

Anna Tatangelo svela il sesso e il nome del secondo figlio

Nello studio di Silvia Toffanin, Anna Tatangelo ha parlato per la prima volta della gravidanza, dopo averla annunciata a giugno con un post su Instagram. "Sono incinta di 6 mesi, l'ho scoperto a maggio. Dovrebbe nascere a dicembre", ha spiegato la cantante. È già mamma di Andrea, avuto con l'ex Gigi D'Alessio: "Sta reagendo bene, l'ho coinvolto da subito, vedo un amore che cresce". La cantante sta vivendo "con grande gioia e senza paturnie" la sua seconda gravidanza, che sotto molti aspetti considera diversa dalla prima. In diretta, poi, ha svelato il sesso e il nome: sarà una femmina e si chiamerà Beatrice.

Anna Tatangelo parla del compagno Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo ha anche rotto il silenzio sull'identità del padre della bambina, il compagno Giacomo Buttaroni. "Nessuno sapeva neanche che avessi un fidanzato", le ha detto Silvia Toffanin. La cantante ha spiegato perché ha preferito mantenere il più protetta possibile la gravidanza, lontano dai gossip e dalle indiscrezioni: "Giacomo è una persona che non fa parte dello spettacolo, per me è un valore aggiunto. È un momento in cui ho massimo rispetto e voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere niente a che fare con lo spettacolo. Hai i miei stessi valori, ci siamo trovati. Questo suo modo di approcciare ha scalfito alcuni lati che di me si erano induriti".