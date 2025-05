video suggerito

Testo e significato di serenata, la canzone di Alessandra Amoroso e Serena Brancale che viaggia tra Puglia e Grecia Serenata è la canzone estiva che vede collaborare, di nuovo, Alessandra Amoroso e Serena Brancale: ecco testo e significato della canzone. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Music

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Amoroso e Serena Brancale

Alessandra Amoroso e Serena Brancale hanno pubblicato la loro canzone estiva intitolata Serenata: le due artiste si uniscono artisticamente a pochi mesi dal duetto che hanno proposto nella serata cover del Festival di Sanremo, quando si sono esibite in "If I Ain’t Got You" di Alicia Keys. Questa volta le due cantanti hanno cominciato da quel palco per portare avanti una collaborazione artistica che si è sviluppata proprio in questa nuova canzone che unisce il pop a sonorità greche e più tradizionali pugliesi, regione che ha dato i natali a entrambe: "Il brano, dal sapore popolare ma dall’anima sofisticata, riflette l’identità musicale delle artiste, tra groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki" si legge nel comunicato stampa.

Testo di "SERENATA"

(Na-na-na-na-na)

(Na-na-na-na-na)

Leggi anche Testo e significato di Lettera alla pistola alla mia tempia, la canzone di Luchè sul suicidio

Sono sola persino stasera che fumo Marlboro e pensieri per cena (Eh)

Ho lasciato anche la tele accesa

Ho notato qualcosa che prima non c'era (Eh)

Un odore, un profumo straniero

Che non sa di te e nemmeno di me

Finalmente, guardando i tuoi occhi, ho capito chi è

Ed io domani glielo dico

Che non l'ami, che hai mentito

Che mi hai messo il cuore in frigo

Con il vino che ora è aceto

Solamente una storia qualunque

Una piccola goccia nel mare che c'è

Di parole, parole, parole, promеttimi che

Vita mia, ogni volta che la vita tua si intreccia con la mia

Finirà chе finiremo in una scenata di folle gelosia

Quindi no, no, no, no

Che forse è meglio di no

Quante cose non mi hai detto

C'è una musica nel vento

Serenata, una serenata

Una serenata non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo in una scenata di folle gelosia

Passa il tempo, però

Tu non le dici di no

Ma è una moda del momento

Quante cose, amore mio, non mi hai mai detto

Mhm, rimango da sola persino stasera

Un bicchiere di vino e per dolce un caffè (Eh)

E negli occhi nascondo l'amore, la sabbia, la voglia e il ricordo di te (Eh)

Io che ho deciso che intanto domani non ci sarà il tempo di darci del tu

Finiremo in un'altra notte di parole al vento nel mare del Sud

Ed io domani glielo dico

Che non l'ami, che hai mentito

Che mi hai messo il cuore in frigo

Con il vino che ora è aceto

È solamente una storia qualunque

Una piccola goccia nel mare che c'è

Di parole, parole, parole, promettimi che

Vita mia, ogni volta che la vita tua si intreccia con la mia

Finirà che finiremo in una scenata di folle gelosia

Quindi no, no, no, no

Che forse è meglio di no

Quante cose non mi hai detto

C'è una musica nel vento

Serenata, una serenata

Una serenata non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo in una scenata di folle gelosia

Passa il tempo, però

Tu non le dici di no

Ma è una moda del momento

Quante cose, amore mio, non mi hai mai detto

E vorrei fossi un uomo più libero

Anche se sento manca l'ossigeno

Amore, dimmelo

Ancora, dimmelo, dimmelo, dimmelo

Serenata, una serenata

Una serenata non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo in una scenata di folle gelosia

Passa il tempo, però

Tu non le dici di no

Ma è una moda del momento

Quante cose, amore mio, non mi hai mai detto.

Il significato di Serenata

Questa Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale racconta delle cose non dette, delle finte promesse, di come una storia svanisce: "Solamente una storia qualunque, una piccola goccia nel mare che c'è di parole, parole, parole, promеttimi che". Una storia con un testo di rivendicazione ("Ed io domani glielo dico che non l'ami, che hai mentito, che mi hai messo il cuore in frigo") e la serenata diventa qualcosa da non fare perché "finirà che poi finiremo in una scenata di folle gelosia". E nel bridge, come sempre, c'è un disvelamento, quando si canta "E vorrei fossi un uomo più libero", una speranza dopo tutto ciò che è stato detto nella canzone.