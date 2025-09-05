Gerry Scotti lancia un’altra stoccata a Stefano De Martino: “Salutiamo Carlo Conti che ci guarda sempre”

La battaglia degli ascolti dell’access prime time si arricchisce di un nuovo capitolo. Lo scrive ancora Gerry Scotti durante la puntata del 5 settembre de La Ruota della Fortuna. Una battuta apparentemente innocua che nasconde in realtà una strategia comunicativa ben precisa da parte di Mediaset e riguarda Carlo Conti. Una provocazione a Stefano De Martino e al suo Affari Tuoi niente affatto casuale.

La battuta che fa discutere

Durante il gioco dedicato a una frase relativa a “Tutta l’Italia” di Gabri Ponte, quando è stata rivelata la soluzione, Gerry Scotti ha colto l’occasione per salutare Carlo Conti, di cui è stato co-conduttore di Sanremo 2025. Ma il saluto si è trasformato in una piccola bomba mediatica: “Quando Carlo Conti è a casa ci guarda sempre”.

Una frase detta con il sorriso, ma che suona come una dichiarazione di guerra televisiva. Scotti ha praticamente affermato che il direttore artistico del Festival preferisce sintonizzarsi su Canale 5 piuttosto che sulla sua stessa Rai.

La fiducia di Mediaset contro la Rai

La supremazia nei numeri in questa prima settimana ha evidentemente dato fiducia a Scotti, che ha scelto di alzare il tiro della provocazione. Non si tratta più solo di una competizione silenziosa fatta di share e audience, ma di una sfida dichiarata che passa attraverso frecciatine e sottintesi.

La strategia è chiara

Dietro la spontaneità apparente di Scotti si intravede una strategia più ampia di Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese sta chiaramente puntando a riaffermare la propria forza nel confronto con la televisione pubblica, utilizzando anche la comunicazione indiretta e le provocazioni per tenere alta l’attenzione mediatica.