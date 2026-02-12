Andrea Pucci fuori da Stasera Tutto è possibile, l’anteprima a Non è la Tv: “Ma la questione Sanremo non c’entra”

Nella quarta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it, Andrea Parrella rivela che Andrea Pucci non sarà tra gli ospiti stagionali di Stasera tutto è possibile: “C’è un accordo esclusivo con Mediaset”.

Non c'è pace per Andrea Pucci? No, più che altro ci sono contratti esclusivi da rispettare. Nella quarta puntata di Non è la TV, il format live di Fanpage.it in streaming tutti i giovedì sera su Youtube, i conduttori Andrea Parrella, Grazia Sambruna e Stefania Rocco hanno affrontato il caso della settimana: la rinuncia del comico milanese alla partecipazione al Festival di Sanremo.

La conferma su Andrea Pucci

Ma c'è anche una notizia, che proprio Andrea Parrella è in grado di fornire in anteprima esclusiva nel corso del format: "Andrea Pucci era stato ospite nelle scorse stagioni di Stasera tutto è possibile", esordisce Parrella. "In questi giorni ci sono le registrazioni in corso del format e possiamo confermare che Andrea Pucci non è previsto tra gli ospiti di questa stagione". Parrella charisce un aspetto fondamentale: "La cosa non ha a che fare con la questione Sanremo, quanto per il fatto che lui ha un accordo in esclusiva con Mediaset".

Mediaset blinda il comico milanese

Proprio l'azienda di Cologno Monzese ha rassicurato attraverso fonti vicine Fanpage.it del rispetto degli accordi contrattuali in essere con il comico milanese. Su Andrea Pucci, infatti, erano trapelate voci di un possibile allontanamento dal Biscione per alcuni video di apprezzamento nei confronti di Fabrizio Corona, registrati durante una delle sue date a teatro.

Eppure saltare il Festival di Sanremo già significa perdere l'esposizione mediatica più importante dell'anno televisivo italiano. Non poter partecipare a Stasera tutto è possibile limita ulteriormente le sue apparizioni su canali diversi da quelli Mediaset. L'esclusiva, però, garantisce al comico una presenza più o meno costante in televisione che compensa la grande occasione mancata, proprio quella della kermesse dei fiori.

Resta da capire se, alla scadenza del contratto attuale, Pucci e Mediaset opteranno per rinnovare o le strade, infine, si separeranno.